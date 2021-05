LA PROVINCIA INFORMÓ LAS NUEVAS RESTRICCIONES Y DETALLÓ LAS MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR COMERCIAL

Fue en el marco de un encuentro en el que se constituyó la mesa de Diálogo de Promoción del Comercio y Consumo.





Fue en el marco de un encuentro en el que se constituyó la mesa de Diálogo de Promoción del Comercio y Consumo.El gobierno provincial, a través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, llevó a cabo este miércoles un encuentro en el que se constituyó la Mesa de Diálogo y Promoción del Comercio y Consumo, ámbito de discusión y articulación en materia de programas, proyectos y acciones orientadas al fortalecimiento de la actividad comercial y a la defensa de los derechos de usuarios y consumidores. Durante la reunión las autoridades provinciales informaron sobre las nuevas restricciones y las medidas de apoyo al sector.La actividad, que fue presencial en el salón Walsh de la sede de Gobierno en Rosario y virtual a partir de una videoconferencia, contó con la presencia del ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna; el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano; la directora Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht; y representantes de entidades ligadas a la actividad comercial de toda la provincia.Al tomar la palabra, Costamagna agradeció el acompañamiento del sector “en momentos complicados en los que no abundan las buenas noticias”; al tiempo que indicó: “Estamos en una situación desde el punto de vista sanitario que arrastra a toda la actividad productiva de la provincia. Venimos de un 2020 en el que tuvimos la posibilidad de interactuar mucho con el sector productivo y las entidades del comercio, la industria, el campo, lo que permitió que la provincia haya continuado con la mayoría de las actividades productivas. Eso posibilitó la actividad económica, las inversiones y también, en el marco del cuidado de la salud y el cumplimiento de los protocolos, todo lo referido al ámbito de trabajo y la conducta social que, en determinadas circunstancias, perjudicó parte del aparato productivo”.“A nadie le gusta plantear restricciones pero estamos en una situación sanitaria muy compleja. Las medidas dispuestas por el gobernador nos obligan al desafío de buscar la forma y el camino para que se vean perjudicados lo menos posible, que tengamos en claro cuál es la situación que se está viviendo, que es gravísima. Por otro lado, quiero invitar a todo el sector a seguir en este esquema de trabajo que, a través de todo el equipo de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios, hizo posible que Santa Fe haya podido tener una actividad casi continua”, agregó.En relación a la constitución de la Mesa, el ministro destacó que “se abre un ámbito de trabajo realmente importante, que se va a convertir en una instancia de ida y vuelta permanente, en el que puedan expresarse para ayudarnos a construir y desarrollar un sector productivo sólido y que, cuando todo esto termine, podamos contar con mayor cantidad de empresas en pie”.MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR COMERCIALEn el encuentro los funcionarios provinciales informaron los alcances de las nuevas restricciones dispuestas por el gobernador, tendientes a disminuir la circulación y frenar así el ascenso de casos de coronavirus. Al tiempo que también se brindó información sobre las medidas de apoyo a la actividad que se implementarán.En este sentido se enumeraron las medidas que establece la Resolución N° 210/2020 del Ministerio de Infraestructura para sector comerciales y productivos afectados por la pandemia, beneficios que serán efectivos desde el 1 mayo y hasta el 31 de julio; y también se hizo hincapié en la Asistencia Económica de Emergencia para los rubros que han vuelto a ser inhabilitados para desarrollar actividad, aportes no reintegrables que recibirán por el período de inactividad, y los cuales deben inscribirse en al web de la provincia antes del 21 de mayo.Para los gimnasios, asociaciones vecinales, escuela de danzas o artes marciales, pilates, jardines maternales, peloteros, fútbol 5, paddle, transportes escolares, salones privados de eventos, escuelas de conducción, talleres y salas culturales; clubes, hoteles, complejos turísticos (Ej: Cabañas de alquiler), gastronómicos y empresas con permiso para realizar servicios de transporte automotor de pasajeros para el turismo de jurisdicción nacional radicadas en la provincia de Santa Fe (las cuales se establecerán a partir de un listado que confeccionará la Secretaria de Turismo y Transporte); pagarán a valor histórico, sin intereses de actualización o mora, las liquidaciones de servicios con vencimiento a partir del 17 de mayo 2021 y hasta el 31 de julio 2021, sean éstos de facturación mensual o bimestral (Pequeñas Demandas o Grandes Demandas).Con respecto a la facturación para grandes demandas, usuarios con actividad: hotelera, gastronómicos, salones de eventos y clubes, se le facturará sólo la potencia registrada en los “períodos de consumo” de los meses de mayo, junio y julio del año 2021. Para las cadenas de franquicias gastronómicas (multisuministros) el beneficio tendrá un tope máximo en pesos de $100.000, agrupando todos los suministros. Quedando exceptuados de estos beneficios, los casinos y salas de Juego.Para los suministros de consorcios de galerías comerciales y locales que la componen, sector no amparado por medidas de contención adoptadas previamente, se los incluirá en los beneficios otorgados a los usuarios alcanzados por el Decreto 283-2020 del gobierno provincial: pago a valor histórico de las facturas con vencimiento a partir de abril 2020 hasta junio 2020 y además, para los grandes usuarios, se dispondrá sólo la facturación de la potencia registrada en los meses de abril a junio del año 2020.Finalmente, la EPE dispondrá en su oficina virtual, un link para acceder a los beneficios de pago a valor histórico: el usuario deberá ingresar a www.epe.santafe.gov.ar/oficinavirtual , ir al apartado reclamos comerciales y tildar en tipo de reclamo, “pago a valor histórico”.En tanto, en el caso de Aguas Santafesinas se dispondrán, para los períodos/bimestres 3 y 4/2021, de planes especiales con descuentos de recargos e interés de financiación, para los inmuebles habilitados para las siguientes actividades: gimnasios, asociaciones vecinales, escuela de danzas o artes marciales, jardines maternales, peloteros, fútbol 5, paddle, talleres y salas culturales; clubes, hoteles, hoteles alojamiento, centros de convenciones (sin salas de juego en sus instalaciones), bares, restaurantes y empresas con permiso para realizar servicios de transporte automotor de pasajeros para el turismo de jurisdicción nacional radicadas en la Provincia de Santa Fe (a partir de un listado que confeccionarán las Secretarías de Turismo y Transporte). Asimismo, para aquellos usuarios de estos rubros que no cuenten con consumo medido, se bonificará hasta un 70% del monto a pagar por los mismos períodos bimestrales indicados. Para ello, la empresa dispondrá en su oficina virtual de formularios para que los usuarios alcanzados por estas medidas puedan tramitarlas exclusivamente en línea a través de este link: http://www.aguassantafesinas.com.ar/gestiones MESA DE DIÁLOGO DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y CONSUMOLa Mesa tiene como objetivo brindar asesoramiento al Poder Ejecutivo en materia de políticas públicas orientadas al sector comercial y políticas orientadas al sector comercio y políticas de acceso y protección del consumo; consolidar un espacio de diálogo y concertación de políticas públicas orientadas al fortalecimiento del sector comercial provincial y las áreas de defensa del consumidor y promover la elaboración de propuestas que impulsen la dinamización, modernización e incremento de la actividad comercial, como así también iniciativas que en simultáneo fomenten, faciliten e incentiven la demanda comercial con prácticas inteligentes de consumo.Culminada la reunión, Aviano indicó que “esta es la primera reunión constitutiva de este espacio creado por decreto por el gobernador Omar Perotti para acercar a todos los sectores del comercio y del consumo en un órgano consultivo, en el que queremos que se diseñen y se articulen con el sector privado y público todas las políticas que llevamos adelante. Queremos trabajar articuladamente los temas del consumidor y del comerciante; decir defensa del consumidor y lealtad comercial es hablar de comercio justo, prevenir los conflictos del consumidor, trabajar por la educación al comerciante y consumidor”.“Comenzamos con una agenda acotada porque aprovechamos la reunión para informar en detalle las medidas adoptadas en las últimas horas hasta el 30 de mayo. Con todos los actores representados, detallamos las medidas, escuchamos opiniones y propuestas que tienen que tienen que ver con las realidades de cada uno e informamos los anuncios en cuanto a materia impositiva, tarifaria y de asistencia económica a los sectores afectados, que sabemos que tienen un panorama y esquema complicado. Fue una reunión muy productiva, el Gobierno provincial está haciendo las cosas de manera mancomunada, articuladamente y queriendo escuchar las voces de todos los sectores”, concluyó.Por su parte, Albrecht, expresó que “la finalidad de la Mesa es poder articular con los distintos sectores, con los diferentes actores territoriales que tienen que ver con el comercio y el consumo. Es una premisa de nuestro gobernador Omar Perotti, trabajar con todos aquellos que se dediquen a la temática, porque lo que hay que hacer es tender puentes y dialogar; sobre todo en momentos tan críticos como los que estamos atravesando”.“En la Mesa tendrán participación las universidades, los centros comerciales, los sindicatos, las oficinas municipales de información al consumidor, las secretarías de Producción de municipios y comunas. Es un espacio que entrelaza al sector comercial con el de consumidores, que no los vemos enfrentados, sino que tenemos que trabajar de la mano”, finalizó.