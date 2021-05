PEROTTI Y ARROYO ENTREGARON MATERIALES Y HERRAMIENTAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA POTENCIAR TRABAJO EN ROSARIO

El gobernador Omar Perotti, junto al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo.

El gobernador de la provincia y el ministro de Desarrollo Social de la Nación también visitaron el CAF Nº 2. Además, firmaron convenios con las Municipalidades de Villa Constitución y Rosario.El gobernador Omar Perotti, junto al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, hicieron entrega este miércoles de materiales, herramientas e indumentaria a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, del complejo habitacional FO.NA.VI de Grandoli y Gutiérrez, ubicado en la zona sur de la ciudad de Rosario. Dichos beneficiarios se encuentran enmarcados en el proyecto Plan de Desarrollo Urbano y Hábitat, que tiene por objetivo generar mejoras de accesibilidad, vivienda y espacios públicos a través de obras de pequeña y mediana escala.En la oportunidad, el gobernador destacó “la coordinación y los esfuerzos para que cada uno de los programas se convierta en trabajo. Hace pocos días, el Presidente hizo uno de los anuncios más importantes para la región: el acueducto del Gran Rosario. Es la posibilidad de que más de 500 mil personas de Rosario, Pérez, Villa Gobernador Gálvez, Funes e Ibarlucea puedan tener acceso al agua potable”.Y continuó: “Nuestra aspiración es que cada uno de los jóvenes que vayamos formando sean los que se integren a este tipo de obras. Es parte de lo que hay que coordinar en los tres niveles del Estado para que podamos estar cerca de la gente y convertir ese programa en un trabajo, en una capacitación, una posibilidad laboral para una persona”.Asimismo, el titular de la Casa Gris remarcó: “Esto requiere de un Estado presente. No se hace si no estamos a la par Nación, provincia y municipios para generar estas oportunidades. Ese es el camino, donde el desafío principal es bajar los niveles de pobreza”, concluyó Perotti.Por su parte, el ministro Daniel Arroyo sostuvo que “con la provincia de Santa Fe estamos haciendo un trabajo muy fuerte sobre tres ejes principales: primero, el trabajo. Potenciar Trabajo se trata de un programa en donde la gente arranca cobrando la mitad del salario mínimo y se conforman unidades de gestión. También, hemos trabajado mucho con el gobernador en el eje productivo para transformar los planes sociales en trabajo. Acá tenemos personas que están cobrando un plan social, que acceden a máquinas y herramientas y que ponen en marcha un proceso de mejoras en los barrios”.VISITA AL CAF N°2Más tarde, Perotti y Arroyo visitaron las obras de reparación, readecuación y mejoramiento del Centro de Acción Familiar (CAF) N°2, en el marco del programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y a la Política de Universalización de la Educación Inicial.Dicho programa tiene como objetivo incrementar la cobertura escolar en educación inicial con criterios de calidad, priorizando a los que viven en zonas de mayor vulnerabilidad del país, de acuerdo con el criterio de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).Los beneficiarios directos del Programa son los niños y niñas de 45 días a 5 años, docentes, aspirantes a cargos docentes, directores y auxiliares del Nivel Inicial, y todo el personal no docente y auxiliares responsables de los Espacios de Primera Infancia (EPIs).Al respecto, Perotti destacó cómo “desde los primeros días de la infancia podemos estar tratando a todos nuestros niños, generándoles condiciones distintas, una estimulación que les va a permitir un mayor nivel de integración en los otros niveles y que su tránsito en la escuela primaria sea mucho mejor. Pero va a ser mucho mejor aún si la nutrición lo es”.FIRMA DE CONVENIOSSeguidamente, Perotti y Arroyo firmaron convenios entre la provincia y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; y dos con la municipalidad de Villa Constitución y Rosario.La rúbrica con la Municipalidad de Villa Constitución tiene por objetivo la urbanización de los barrios de la localidad, con una inversión de $95.000.000 para obras en la red eléctrica y de aguas, cloacas, desagues pluviales, alumbrado público y un centro comunitario. En tanto que con el Municipio de Rosario se firmó un convenio para extender el programa Potenciar Trabajo con una inversión de $ 41.000.000.Finalmente, un tercer convenio se firmó con el gobierno de la provincia de Santa Fe para generar relaciones de cooperación y coordinación tendientes a la implementación del Programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares.Al respecto, Perotti afirmó que “el trabajo nos une en la presencia en el territorio y nos tiene que unir ahora en potenciar a cada uno de los actores en el territorio. Un país más federal se construye de esta manera, con inversiones, con asistencia y pensando en cómo cada uno de esos programas asistenciales se convierten en programas de trabajo”.“Estos convenios tienen que ver con eso y con trabajar en la mejora del hábitat, con los barrios populares, específicamente con Villa Constitución y Rosario”, puntualizó el gobernador.Por su parte, Arroyo explicó: "Firmamos convenios que son realmente claves. En el caso de Rosario ponemos en marcha la unidad de gestión del programa Potenciar Trabajo, personas que arrancan cobrando la mitad de un salario mínimo (12.200 pesos) y acceden a máquinas y herramientas para trabajar. Además de la posibilidad de tener un ingreso de base, y generar las condiciones para que trabajen en la construcción o la actividad textil"."Lo que hacemos en Villa Constitución en generar derechos con trabajo", señaló el ministro, y añadió: "Nuestro objetivo es transformar planes sociales en trabajo, si en el paso la tarea fue la asistencia alimentaria, este año es transformar planes sociales en trabajo".Por su parte, el senador nacional Roberto Mirabella remarcó la importancia de “transformar los planes sociales en trabajo”. En ese sentido, subrayó que “una cosa que caracteriza a toda la provincia de Santa Fe es que es gente de trabajo, gente de esfuerzo. Y hay mucha gente que lo que quiere es trabajar y ganarse el mango. Así que como decimos siempre con el gobernador Omar Perotti, la mejor política social es un puesto de trabajo”.Por último, las autoridades visitaron el Centro de Vacunación Provincial ubicado en el predio de la ex Rural junto con la ministra de Salud, Sonia Martorano.PRESENTESParticiparon de las actividades la secretaria de Articulación de Política Social de la Nación, Erika Roffler; el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Danilo Capitani; el senador nacional, Roberto Mirabella; el senador provincial Marcelo Lewandowski; los intendentes de Rosario, Pablo Javkin; y de Villa Constitución, Jorge Berti; el secretario de Políticas de Inclusión y Desarrollo Territorial, Fernando Mazziotta y el director provincial de Desarrollo Territorial, Camilo Scaglia, entre otras autoridades.