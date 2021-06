AUMENTARÁ UN 80% EL VALOR DEL SERVICIO EXTRAORDINARIO DE LA POLICÍA

A partir de julio las denominadas horas Ospe que cumplen agentes de la Policía aumentan un 80% de acuerdo a un decreto firmado por el gobernador Perotti.









Las denominadas horas Ospe no se actualizaban desde 2018. Al anuncio lo realizó el ministro de Seguridad, Jorge Lagna durante una entrega de motos para la Policía de los departamentos San Justo y Garay.El Ministerio de Seguridad que conduce Jorge Lagna, anunció este martes un aumento en el valor de las Órdenes de Servicio Extraordinario de Seguridad y Prevención (Osesp) a partir del mes de julio. Es así que la hora base pasará a costar 180 pesos para el horario entre las 6 y las 22. En el caso de los servicios luego de ese horario, se sumará un 20% al valor.Al respecto, Lagna indicó que “nuestro principal objetivo es tener una policía más capacitada, más equipada y mejor paga. Por ello, les otorgamos un plus a los policías de calle”. Y en relación a esto, confirmó que “el gobernador Perotti firmó un aumento del 80% para las horas conocidas como Ospe, y estamos trabajando en otros incentivos para el personal policial”."Queremos que el personal policial vuelva a las calles y sea un policía de proximidad, tenemos que sacarle tareas administrativas e incentivarlos para que puedan trabajar en sus lugares de cercanía y que los vecinos y vecinas vuelvan a confiar en la policía", señaló el ministro.PLAN INTEGRAL DE SEGURIDADAsimismo, en el marco del Plan Integral de Seguridad, Lagna entregó cuatro motos para el departamento Garay, destinadas a las localidades de Helvecia, Cayastá, El Laurel y Santa Rosa de Calchines; y cuatro motos para el departamento San Justo, de las cuales tres quedan en la Unidad Regional de San Justo y una va a la localidad de Gobernador Crespo.En este sentido, el titular de Seguridad expresó que “estamos ante un plan de modernización y equipamiento de la fuerza policial como no se vio nunca, con una inversión que va a superar los $7.400 millones, que va a llevar a la Policía de Santa Fe entre las mejores equipadas y a un salto tecnológico”.Además, agradeció “el esfuerzo de todo el personal policial en esta pandemia” e indicó que “queremos mejorar las condiciones laborales para que devolverles un poco de todo lo que ellos brindan a diario a la sociedad”.Por su parte, la jefa de Policía de la provincia, Emilce Chimenti, sostuvo que “hoy es un día que celebramos como institución, que es la entrega de herramientas para nuestro trabajo diario. Estas motos van a servir para un mejor patrullaje, más dinámico y cercano”.