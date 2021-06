Fiornovelli demostró nuevamente supremacía en Clase 2 con 1-2 de Santiago Tambucci y Matías Cravero; Franco Melli fue 3º en Clase 1

TURISMO PISTANuevo triunfo y tres pilotos en el podioFiornovelli demostró nuevamente supremacía en Clase 2 con 1-2 de Santiago Tambucci y Matías Cravero; Franco Melli fue 3º en Clase 1El equipo Fiornovelli Sport Group volvió a ser protagonista en el Turismo Pista, con un gran triunfo en Clase 2 y un total de tres pilotos festejando en el podio en el autódromo ‘Oscar y Juan Gálvez’ de Buenos Aires.La estructura con base en Arroyo Seco, volvió a obtener un triunfo en la Clase 2 de Turismo Pista, esta vez de la mano de Santiago Tambucci, quien además es líder del campeonato con una muy buena diferencia. Además, Tambucci fue escoltado por Matías Cravero, compañero de equipo y quien es segundo en el torneo. Una pelea sana entre pilotos atendidos por Fabio Fiornovelli, con motores de Juan José Cassou y amortiguadores de Mauro Caballero. Lamentablemente, Maximiliano Andreis y Mariano Sala, los restantes dos conductores del equipo, no pudieron sumar puntos.En Clase 1, previamente, Franco Melli también tuvo otra gran carrera y fue 3º en un final atrapante, con muchas superaciones que terminaron entregando un merecido podio al piloto de Resitencia, Chaco. Franco sigue en la lucha por el título.Finalmente, en la Clase 3 fue Luigi Melli con el Toyota Etios número 4 el que tuvo la ardua tarea de sumar puntos en Buenos Aires, y lo hizo con un gran octavo puesto, tras largar algunas ubicaciones más atrás. Melli subió un puesto y está noveno en la tabla anual, manteniéndose entre los diez mejores entre los más de cuarenta que han sumado puntos en este 2021.Declaraciones:Santiago Tambucci, 1º en Clase 2: “Fue una carrera muy peleada, primero peleada detrás de Gastón quien venía muy rápido. Yo tenía que estar expectante y esperar la carrera. Estoy feliz de haber ganado en el Día del Padre y hacerle este regalo a mi padre por lo que trabaja para estar acá. Este triunfo es un desahogo que necesitábamos tras estar varias fechas rasguñando el triunfo. Por suerte se nos dio, gracias al trabajo de Fabio Fiornovelli, Mauro Caballero, Juanjo Cassou, a los mecánicos, a mis sponsors y los que hacen posible esto. Es importante esta victoria porque era lo que teníamos que hacer y se nos dio todo redondo”.Matías Cravero, 2º en Clase 2: “Tuve una muy mala largada que me dejó bastante atrás, pero con el gran ritmo del auto pude avanzar vuelta tras vuelta y si quedaban dos vueltas más capaz podíamos ganar. Estoy muy contento por haber terminado en el podio, muy feliz. Tuve una maniobra ajustada sobre el final, y decidí levantar para evitar problemas. Si seguimos con este ritmo vamos a poder pelear el campeonato. Saludo a todos los padres en su día, al mío fundamentalmente quien me acompaña a todos lados, a César quien me sigue a todas las carreras, a mi familia y al equipo”.Franco Melli, 3º en Clase 1: “La pista estaba complicada, muy sucia, por el pasto, el aceite y el frío. Pero largando séptimos hicimos una carrera pensante, y avanzamos para llegar terceros y sumar fuerte para el campeonato que es lo que vinimos a buscar. Dejé todo en la pista, es la verdad. En la última vuelta llegué a estar segundo pero bueno, terminé tercero cuidando ese lugar. Agradezco al Fiornovelli Sport Group por el gran auto que me dan, a todos mis sponsors por el apoyo, a mi viejo por el esfuerzo enorme, a mi hermano, a toda la gente de Resistencia, a mi novia y su familia y todos los que hacen fuerza”.La próxima fecha será el fin de semana del 1º de agosto en autódromo a confirmar.