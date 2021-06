Juani Canela peleó bien arriba durante la quinta fecha de la Clase 2, más allá de que no pudo completar la final

TURISMO NACIONALGran rendimiento en La PlataJuani Canela peleó bien arriba durante la quinta fecha de la Clase 2, más allá de que no pudo completar la finalJuan Ignacio Canela está cada vez más cerca de dar el batacazo en el Turismo Nacional Clase 2, y lo demostró con una excelente clasificación este jueves en La Plata. Además, el rafaelino quedó a las puertas de ganar la serie y en la final, un toque lo condenó.En un jueves que se presentó complicado en entrenamientos, se tomó nota de cada situación a corregir junto al Giacone Competición y en clasificación, Canela redondeó una vuelta espectacular para quedarse con el segundo puesto, y así largar el viernes por la mañana adelante en la segunda serie.Partiendo primero, la carrera preliminar fue muy buena al principio para Juani porque mantenía el liderazgo a pesar de los ataques rivales. Pero faltando un par de vueltas, una falla en el motor lo complicó y pese a ello, llegó cuarto y mantuvo una buena ubicación de salida para la final.Pasado el mediodía fue la carrera final, donde el representante de Rafaela llevó adelante una partida perfecta para pasar de octavo a cuarto y cuando estaba por quedar tercero saliendo del primer curvón, un roce le sacó el auto para el pasto y cuando intentaba volver a pista se encontró con un cartel publicitario que al impactarlo le rompió el radiador. No hubo más nada que hacer, pero Juani sabía que si no era por eso, quizá hubiese estado en el podio.“A pesar del resultado final yo estoy contento porque el jueves fuimos de menos a más, mejorando el auto y en clasificación quedamos segundos, logrando mi mejor resultado en clasificación dentro del TN. Después en la serie veníamos ganando pero con los inconvenientes que tuvimos rescatamos un cuarto lugar que era alentador para la final”, destacó Canela.Y completó: “En la final recibí un toque saliendo del curvón, se ve que a Facu Bustos se le desacomodó, se puso de costado y me tocó, saliendo para el césped. Cuando volví le pegué a un cartel y se rompió el radiador. Rescato que el auto y nosotros estuvimos muy bien. Cuando se alinee todo sabemos que somos candidatos a pelear la carrera, de eso no tenemos dudas”.El calendario está pautado que siga el fin de semana del 4 de julio, con escenario a confirmar.