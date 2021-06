PEROTTI: “LA LUCHA DE BELGRANO ES NUESTRO EJEMPLO, POR SU DECISIÓN HISTÓRICA DE ENFRENTAR ADVERSIDADES”

El mandatario santafesino encabezó el acto en el Monumento a la Bandera, en Rosario.

El gobernador encabezó el acto central por el Día de la Bandera. El presidente Alberto Fernández participó de forma virtual desde Olivos. También se realizó un espectacular desfile aéreo.El gobernador Omar Perotti, acompañado por el intendente de Rosario, Pablo Javkin, encabezó este domingo el acto central en conmemoración por el Día de la Bandera Nacional, que se celebró en el Monumento a la Bandera, en Rosario. En tanto, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, participó de forma remota desde la Quinta de Olivos. También, se realizó un desfile aéreo.“Las grandes causas de nuestra historia son aquellas que nos movilizan, inspiran y son base del desarrollo del tiempo que les sigue. La lucha de Belgrano es nuestro ejemplo, por su decisión histórica de enfrentar adversidades, la actitud decididamente revolucionaria al presentar públicamente la bandera celeste y blanca el 27 de febrero de 1812”, aseguró Perotti.El gobernador indicó que la Bandera “es el símbolo máximo de la Argentina” y destacó la figura de Belgrano: “Tuvo demostración de liderazgo y visión estratégica de proyecto nacional. Entendió que para construir un país ideal, primero debía vencer las barreras del presente”.Perotti recordó una frase de Belgrano, que dice: “«Es preciso en este tiempo hacer cosas extraordinarias y sacrificarlo todo por la salud de la Patria»”, para luego agregar que hoy Argentina se enfrenta a un “ejército enemigo” que es el virus.“Es preciso entender que no abandonamos la educación, la producción y el trabajo, que solo cumpliendo una causa superior podemos tener la educación que queremos, la vida que nos merecemos, trabajar y producir en la tierra que amamos, y no hay una causa más fuerte que la vida de los argentinos y argentinas, y esta debe ser la mayor preocupación”, expresó el gobernador.Y agregó: “Hoy tenemos una causa, que difiere mucho de aquellas históricas, pero son luchas al fin. Santa Fe orgullosamente está haciendo Patria, vacunando a más de 1.150.000 personas como parte de la mayor campaña nacional”.“Gracias a cada uno de los integrantes de los equipos de vacunación y todos los miembros de nuestro sistema de salud, están haciendo historia”, continuó. Y añadió: “No elegimos este virus pero decidimos hacerle frente, darle batalla, para que la vida vuelva a ser lo que tanto añoramos”.“Es la bandera que nos una a todos, es la identidad que supera cualquier particularidad”, dijo Perotti. Y aportó: “Rosario ama a Belgrano y como todos los argentinos ama su legado: nuestra querida celeste y blanca”.Finalmente, en relación al Día del Padre, el gobernador señaló: “Estamos con el ejemplo y la enorme fuerza que nos dieron nuestros padres, con la educación que nos brindaron, el valor al trabajo que nos trasmitieron, con el compromiso por la patria que soñamos, por ellos nuestro honor a toda lucha por vivir mejor”, concluyó.“LIBERTAR, IGUALDAD, Y SOLIDARIDAD”En tanto, el presidente Alberto Fernández señaló que la bandera “es el símbolo que nos identifica a todos”, y que “Belgrano fue un enorme militar, que se involucró para que la Argentina fuera libre”.El Presidente interpretó que la insignia Patria representa “tres grandes ideales y valores: libertar, igualdad, y solidaridad”. Y agregó: “Como prometí días atrás en Salta, vamos a seguir trabajado para que en Argentina se terminen las diferencias y los abismos que no separan”.“En esta pandemia estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, es una guerra contra un ejército desconocido”, indicó el mandatario nacional. Y cerró: “Queda mucho por delante, hay que seguir cuidándose”.Previamente, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, definió a la Bandera como un “manto de unión y paz”, y en relación a la pandemia por Covid-19 dijo: “Nos tocaron tiempos durísimos, tristes y de pérdidas irreparables”, pero auguró que se empieza a transitar “un camino de esperanza y reconstrucción, que no será sencilla, pero estaremos a la altura".El intendente recordó también la figura de Belgrano, que hizo de la “unión una bandera”, y a María Catalina Echevarría, la responsable de confeccionar aquel primer paño celeste y blanco: “Es momento de plantar la bandera de la reconstrucción; es un tiempo donde es más necesario que nunca unirnos, lejos de los que alientan pelean inútiles”, propuso.DESFILE AÉREOLa jornada comenzó con el izamiento de la bandera nacional en el Monumento a la Bandera, y seguidamente se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. Luego, tuvieron lugar las palabras de las autoridades y la jura a la bandera a niños y niñas a cargo del Presidente desde Olivos.Finalmente, se llevó adelante un desfile aéreo, a cargo del Ministerio de Defensa de la Nación, que fue acompañado por la Banda Militar de Música "Cabo Teodoro Fels" perteneciente al Liceo Aeronáutico Militar de la localidad de Funes.De las actividades participaron, también, la vicegobernadora, Alejandra Rodenas; el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi; la senadora nacional, María de los Ángeles Sacnun; el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach; el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Roberto Sukerman; la ministra de Educación, Adriana Cantero; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Roberto Falistocco; el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías; el senador por el departamento Rosario, Marcelo Lewandowski; entre otras autoridades.