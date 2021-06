 Sueldos de empleadas domésticas: cómo quedó la escala

Fuente: ambito.com

Las empleadas domésticas percibirán un aumento del 42% en cuatro cuotas más un histórico reconocimiento por antigüedad, luego de un acuerdo cerrado entre la Comisión Nacional de Trabajo en Casas particulares y las cámaras empresarias.Fuentes en el Ministerio de Trabajo precisaron que las partes concordaron el siguiente cronograma de pagos: 13% en junio, 12% en septiembre, 5% en diciembre y 12% en marzo del año que viene.Asimismo, las voces ministeriales destacaron que "primera vez en la historia" el personal de la actividad recibirá un 1% por su antigüedad a partir de septiembre, y un incremento por zona desfavorable del 2%.Nuevos salarios de empleadas domésticasCon el incremento, la primera categoría, correspondiente a “Supervisora”, que realiza coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo, a partir de junio percibirá un sueldo mínimo de $31.559 (con retiro) y de $35.153 (sin retiro). El pago por hora será de $253 y $276,5, respectivamente.La segunda categoría, que comprende a “Personal para tareas específicas”, tendrá un sueldo mínimo provisorio de $29.320 (con retiro) y de $32.638 (sin retiro). Por hora cobrarán $239,00 y $262,5, respectivamente.“Caseros”, la tercera categoría, percibirá el sueldo mínimo será de $28.606 (por hora, $225,5).Asimismo, en la cuarta categoría, “Asistencia y cuidado de personas”, el salario mínimo será de $28.606 (con retiro) y de $31.878,5 (sin retiro). Por hora será de $225,5 y $253, respectivamente.Gentileza: 8digitalPor su parte, en la quinta categoría, “Personal para tareas generales”, una de las más extendidas ya que que comprenden prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar, el pago mensual mínimo es de $25.725 (con retiro) y de $28.606 (sin retiro). Por hora, en tanto, se pagará $209,5 y $225,5 respectivamente.El Ministerio de Trabajo consignó, además, que el personal que efectúe tareas incluidas en más de una categoría quedará comprendido en la que resulte la principal que desempeñe con habitualidad.En el acuerdo paritario se incluyó una cláusula para que a partir de septiembre se incluya un plus por antigüedad que ascenderá a 1%. Y un aumento de 2% en el plus por zonas desfavorables.Esto incluye a las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.Desde septiembre se aplicará la segunda cuota del aumento, la cual será del 12%. Es así que la escala quedará:Categoría 1: $34.910 (con retiro) y de $38.886 (sin retiro) / Por hora $279,5 y $306Categoría 2: $32.433,5 (con retiro) y de $36.104 (sin retiro) / Por hora $264,5 y $290Categoría 3: $31.644 (con retiro) y de $36.104 (sin retiro) / Por hora $249,50Categoría 4: $31.644 (con retiro) y de $35.264 (sin retiro) / Por hora $249,5 y $279,5Categoría 5: $28.457 (con retiro) y de $31.644 (sin retiro) / Por hora $231,5 y $249,5Desde diciembre, se aplicará una nueva cuota de 5% las escalas serán y en marzo de 2022 otro 12%.Otro punto importante a tener en cuenta es que el incremento de 42% acordado en las paritarias para trabajadoras en casas particulares no son obligatorias; es decir, que se puede convenir entre empleador y empleada un sueldo o pago por hora que contemple una cifra menor (por supuesto, sin caer por debajo del límite del salario mínimo vital y móvil, que a partir de julio será de $25.920 para los trabajadores mensualizados).