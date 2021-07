Coronavirus: cuáles son las mejores vacunas contra la variante Delta

Fuente: minutouno.com

Ante lo que parece la inminente circulación de la variante.Si bien a partir de las medidas dispuestas por el Gobierno se logró frenar la circulación de la variante Delta del coronavirus, las autoridades sanitarias ya advirtieron que es inminente la llegada masiva de la contagiosa cepa, por lo que la vacunación será clave para poder contener el sistema de salud y cuidar a los argentinos.Según explicó el infectólogo Eduardo López, miembro del comité de especialistas que asesora al presidente Alberto Fernández, la mutación del coronavirus surgida en India posee una enorme capacidad de contagio, y entonces para neutralizarla se requiere una mayor cantidad de anticuerpos, de acuerdo con La Gaceta.Al respecto, un informe de New England Journal of Medicene detalló cuánta efectividad tiene cada una de las vacunas contra la variante Delta. Según el documento de la revista médica publicada por la Sociedad Médica de Massachusetts, es clave completar esquemas de vacunación, es decir, tener las dos dosis en los casos en que corresponda.Hasta el momento, solo se han detectado 45 casos de la variante Delta del coronavirus en Argentina. La cepa se encuentra presente en más de 120 países, de modo dominante, y de hecho, en Brasil y en Paraguay han confirmado ya la circulación comunitaria en sus territorios.Cuáles son las mejores vacunas contra la variante Delta del coronavirus- Pfizer: la vacuna del laboratorio Pfizer protege un 36 % con una dosis y un 88 % con dos.- AstraZeneca: brinda una protección de un 30 % con una aplicación y de un 67 % con dos.- Sputnik V: ofrece un escudo de un 90 % con sus dos dosis (no se sabe qué ocurre con una).- Moderna: es segura, pero no se ha detallado cuánto.- Johnson & Johnson: la vacuna monodosis tiene tiene un alcance apenas de un 33 %.- Sinovac y Cansino: no se han encontrado datos hasta el momento.- Sinopharm: el 95% de las personas que recibieron las dos dosis desarrollaron anticuerpos, según investigadores de la Universidad de Sri Jayewardenepura.