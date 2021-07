El rafaelino cumplió otra tarea positiva en la Clase 2, y se mantiene entre los mejores del campeonato

TURISMO NACIONALJuani Canela no para de sumarEl rafaelino cumplió otra tarea positiva en la Clase 2, y se mantiene entre los mejores del campeonatoConcepción del Uruguay tuvo a Juan Ignacio Canela siendo protagonista del Turismo Nacional Clase 2, luchando en todo momento en el pelotón de adelante, para finalizar 11º una final muy difícil. Con el Volkswagen Gol Trend del Giacone Competición sigue sumando puntos y ahora pretende seguir avanzando.En un fin de semana donde fue complicado el avance en pista, Canela tuvo una clasificación bastante positiva, donde los 24 primeros de 35, quedaron encerrados en apenas un segundo. El representante de Rafaela clasificó 11º. En la serie, tuvo una largada fantástica que le permitió pasar de cuarto a segundo, y casi primero, aunque luego en la competencia terminó tercero.La final fue intensa, pareja como se vio en clasificación, y con pocos espacios para la superación. El trazado entrerriano no le permitió avanzar en los primeros giros, y tras un despiste, quedando relegado, pudo ganar colocaciones para ver la meta en el casillero once.“Fue muy positivo porque seguimos estando muy competitivos y peleando adelante. Hicimos una buena clasificación, terminamos terceros en la serie y luego fuimos 11º en la final. Veníamos 8º y tuvimos una maniobra exigidos entre tres cerca de la última curva y me pasé un poquito, toqué el pasto mojado y se me complicó volver. Habíamos quedado 15º, había mucha paridad y era difícil pasarnos. A pesar de eso pude avanzar hasta el lugar 11º, así que me deja contento”, analizó Canela.Y agregó: “Lo más positivo de estar ahí siempre entre los mejores del campeonato, ahora 11º, es porque queda demostrado que con el auto, cada carrera que pasa, estamos mejores. Debemos seguir trabajando y dar pelea porque falta casi la mitad del año. Ahora esperamos poder mejorar la situación presupuestaria para las citas que viene”.