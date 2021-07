La séptima fecha de la temporada tendrá al equipo de Villa Gobernador Gálvez con tres autos con los que buscará la victoria

TURISMO NACIONALAle Bucci Racing se presenta con los FiestaLa séptima fecha de la temporada tendrá al equipo de Villa Gobernador Gálvez con tres autos con los que buscará la victoriaEste fin de semana el Turismo Nacional volverá a tener actividad en Entre Ríos, esta vez en Concepción del Uruguay. En la Clase 2, el Ale Bucci Racing estará con tres autos, los Ford Fiesta del líder del campeonato Emanuel Abdala, el del ganador de La Plata Lucas Yerobi y el del tucumano Maximiliano Bestani.Con objetivos firmes de pelear la punta con los tres autos, el equipo trabajó detalladamente en los vehículos y también se hicieron labores importantes para recuperar el Fiat Argo de Gabriel Scordia. De todos modos, el piloto de Concordia no será de la partida, y se buscará hacer una buena prueba antes de la octava fecha.“Este fin de semana iremos con los tres Ford, con los cuales se pudo trabajar de manera correcta luego de Concordia. En el caso del Fiat no correrá porque luego de las reparaciones tenemos que hacer una prueba, y no se tuvo tiempo suficiente por la cercanía entre fecha y fecha”, aseguró Alejandro Bucci, titular de la escuadra campeona de las temporadas 2017, 2018 y 2020.Por motivo de los Juegos Olímpicos, la televisación del domingo comenzará a las 12, hasta las 15.30, y la final de Clase 2 será un poco más tarde de lo habitual. No obstante, el resto del cronograma será similar, con dos entrenamientos y la primera clasificación el viernes, una segunda clasificación y series el sábado y la prueba final, como única pero gran actividad para el domingo.