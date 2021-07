Los autos del Ale Bucci Racing tuvieron un duro desafío en Concepción del Uruguay, y se minimizó toda pérdida

TURISMO NACIONALRemontaron contra viento y mareaLos autos del Ale Bucci Racing tuvieron un duro desafío en Concepción del Uruguay, y se minimizó toda pérdidaAle Bucci Racing no tuvo el fin de semana esperado en Concepción del Uruguay, y la séptima fecha del Turismo Nacional Clase 2 fue negativa desde lo numerológico. No obstante, el equipo trabajó muchísimo y se brindó al máximo para seguir en la pelea por el campeonato con muy buenas oportunidades para lo que resta.Tanto el viernes como el sábado en clasificación, Maximiliano Bestani y Emanuel Abdala anduvieron rápidos, no así Lucas Yerobi quien no pudo estar adelante como acostumbró las últimas carreras. De cara a las series, todo parecía mejorar cuando Abdala fue segundo en la serie y Yerobi noveno, pero al líder del campeonato lo sancionaron en la técnica y tuvo que largar último. En la tercera batería, Bestani estaba llevando a cabo una excelente tarea marchando segundo, hasta que una falla lo relegó y terminó sexto.Más allá de toda bronca por los resultados, ni el equipo ni los pilotos perdieron la fe y afrontaron la carrera como un desafío al cual sacarle el máximo provecho posible. El domingo, tras intensos trabajos del motorista Rubén Guerini, el auto de Bestani no pudo evadir el problema y en carrera quedó retrasado. En tanto que Yerobi remontó hasta el puesto 13, y en una actuación heroica, Manu Abdala ganó veinte puestos para llegar 14º.Si bien en el certamen Abdala perdió la punta del torneo, está a apenas diez puntos y descargó muchos kilos de lastre, por lo que la recuperación es el objetivo principal para el próximo evento. Yerobi, quien también descargó lastre ahora tratará de retomar el lote de punta, y con Bestani, sucederá lo mismo, porque los tres quieren pelear cada carrera por la victoria junto a la estructura de Alejandro Bucci.