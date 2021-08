El Rayo McQueen Competición se mostró competitivo en la octava fecha del Turismo Agrupado 1600

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASBuenas sensaciones más allá de los resultadosEl Rayo McQueen Competición se mostró competitivo en la octava fecha del Turismo Agrupado 1600La temporada 2020-2021 de las Categorías Agrupadas Federadas tuvo acción en Rosario y el Rayo McQueen Competición se presentó con Juan Francisco y Marcelo Luca, demostrando un buen funcionamiento de los autos. Los resultados no acompañaron pero el balance es positivo.Tras hacer tres podios consecutivos con Juan Francisco Luca, el Volkswagen Gol Trend se mostró veloz desde los entrenamientos, y clasificó noveno. Mientras que su padre Marcelo, con una rotura de caja, se quedó sin tiempos y largó su serie desde el fondo.La primera batería tuvo a Juan Francisco terminando quinto, peleando y ganando posiciones mientras que en el caso de Marcelo, no se pudo concluir. Ya para la final, con la esperanza en ganar terreno, una lluvia puso la pista muy difícil y conllevó problemas. Juan Francisco penó con falta de visibilidad al empañarse los vidrios y debió resguardarse en boxes, y Marcelo vio la meta, pero fue sancionado porque tras un despiste recibió ayuda externa (de auxiliares de pista) para no quedar encajado.“Tuvimos un fin de semana medio oscuro pero siempre con la sensación de que los autos funcionaban bien. Se nos complicó el fin de semana, pero los dos tuvieron buenos rendimientos. Lamentablemente en el auto de Marcelo se rompió la caja de velocidades y no pudimos clasificar con el Clio”, aseguró Gerardo ‘Lalo’ Vrech, director del equipo.Además, el titular del Rayo McQueen Competición explicó: “En las series los dos pasaron autos y tuvieron buenas actuaciones, pero en la final que se dio con lluvia, tuvimos la mala suerte de que se empañaron los vidrios en el auto de Juan y perdiendo las referencias del circuito, tuvo que abandonar para no arriesgar el auto. Con Marcelo venía todo bien pero en un despiste, recibió ayuda externa para volver a pista y si bien terminó la carrera, recibió la exclusión por esa ayuda”.Finalmente, en su análisis no hay ningún lamento: “Lo bueno es que ambos autos terminaron completos, impecables y andando bien. Fue un fin de semana sin suerte para nuestro equipo. Luego de tres podios consecutivos no nos podemos desilusionar por esta carrera, y ya estamos trabajando para la próxima”.La próxima fecha será el fin de semana del 19 de septiembre en escenario a confirmar.