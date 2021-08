Matías Vitali no suelta la rienda ganadora en el Turismo Agrupado Clase 2, y este domingo lo hizo otra vez en Rosario

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASTercera victoria consecutivaMatías Vitali no suelta la rienda ganadora en el Turismo Agrupado Clase 2, y este domingo lo hizo otra vez en RosarioEste fin de semana Matías Vitali enfiló su tercer triunfo al hilo en el Turismo Agrupado Clase 2, ganando la octava fecha, en el autódromo ‘Juan Manuel Fangio’ de Rosario. Quien representa a Casilda, alcanzó su quinta victoria en la temporada 2020-2021, que lo tiene como principal candidato al título.Siendo veloz desde las pruebas de clasificación, Mati Vitali pudo ponerse en pole position entre los 25 anotados para este deseado retorno al trazado rosarino. El largo trazado de cuatro kilómetros dio un espectáculo notable el domingo en las series, con piso mojado, donde Vitali pudo llevarse la victoria.Para la final se apostó a largar con gomas para piso seco porque si bien la pista iba mejorando, el cielo no. A último momento se decidió con qué tipo de neumáticos largar y se dio en el clavo, para tener una apasionante carrera que al principio fue apasionante, defendiéndose de los ataques de Pablo Matich, y sobre el final aguantando también a Maximiliano Rizzonico y Darío Giudice, en un duelo muy entretenido. Finalmente, el casildense aguantó y vio la bandera a cuadros primero que todos. En la vuelta de honor, un chaparrón le jugó el guiño a la fortuna.“Al principio era mucha incertidumbre, llamamos a todos lados para leer el clima y nos la jugamos por las gomas lisas. En la final venía bien hasta el primer auto de seguridad, porque se me acercaron todos y los tenía que atajar. Felicito a Pablo y Maxi por respetarme, porque en algunos lugares yo venía muy lento y tuve que exigir al máximo el auto. Después traté de no cometer errores, y Matich se me puso dos veces a la par, pero no le dio. En la última vuelta vi que él perdió terreno, pero yo tuve problemas con la presión de nafta y no sabemos qué pasó pero llegamos con lo justo”, analizó Vitali tras la competencia.Y completó: “Felicito a toda la familia Ferrarello por estar corriendo con su auto, a todos mis amigos, a mis rivales de la categoría y a toda la gente del autódromo de Rosario porque nos dieron una bienvenida muy linda. Siempre trabajamos para ganar y seguiremos haciendo eso. Ahora buscaremos mejorar el ritmo del auto. Ahora disfrutaremos de una victoria más para nuestro viejo, quien siempre se me viene a la mente y se la dedico a él. Dejaremos todo hasta final de año y trataremos de pelear el campeonato”.La próxima fecha será el fin de semana del 19 de septiembre, en circuito a confirmar.