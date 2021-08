PEROTTI PRESENTÓ EL PROGRAMA “PRIMER EMPLEO” PARA JÓVENES SANTAFESINOS ENTRE 18 Y 30 AÑOS

El gobernador presentó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno en Santa Fe, el programa “Primer Empleo”.





La provincia promoverá la inserción laboral desde un rol intermediador con las empresas. Por cada joven incorporado, las firmas recibirán una ayuda económica correspondiente a un porcentaje del salario mínimo, vital y móvil.El gobernador Omar Perotti presentó este jueves en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno en Santa Fe, el programa “Primer Empleo”, que promueve la inserción laboral y formal de jóvenes de entre 18 y 30 años, y en el cual la provincia intermediará entre los trabajadores y las empresas.Asimismo, durante el tiempo en que los participantes realicen la experiencia, las empresas receptoras percibirán una ayuda económica correspondiente a un porcentaje del salario mínimo, vital y móvil por cada joven incorporado al programa. El mismo entrará en vigencia en los próximos días y la inscripción se realizará a través de la web www.santafe.gov.ar.En ese marco, el gobernador Perotti planteó que esta propuesta “surgió ante la necesidad de acompañar el esfuerzo de Nación para sostener los puestos de trabajo y seguir sumando alternativas entre la provincia, los gobiernos locales y el sector privado”. En tanto, manifestó que “una de las definiciones que hemos planteado desde los primeros días ha sido que nunca más una provincia de la espalda a la Nación, coordinando plenamente todos y cada uno de los programas, porque eso es lo que nos permite crecer como provincia”, dijo.Más adelante, el gobernador sostuvo que “para multiplicar necesitamos el compromiso que tiene nuestro empresariado santafesino. Y esto es central, porque confiamos plenamente en esta articulación, porque conocemos a los actores y lo que cada uno va a poner en esto. Eso es lo que nos lleva a confiar en hacernos cargo de un programa que amplía lo que la Nación nos está ofreciendo; el programa “Te sumo”. Esta línea tiene $20.000 - el 85% del salario mínimo vital y móvil- igual que tiene la provincia de Santa Fe, hasta 24 años la Nación, hasta 30 años la provincia de Santa Fe; la Nación incorpora las cargas laborales”, explicó.Seguidamente, el gobernador afirmó que "la creencia de que el Estado puede ser el que genere empleo sin el sector privado no existe. No vamos a generar riqueza si no tenemos una articulación valiosa entre el sector público acompañando y el sector privado poniendo lo suyo: ese ADN emprendedor, esa vocación de crecer que nuestros empresarios muestran a diario, a pesar de los distintos ciclos que les ha tocado enfrentar".Perotti destacó: “El sector metalúrgico es el que más empleo viene recuperando y allí tenemos a las empresas santafesinas en ese camino”,y le pidió a las mismas que “con vocación puedan inscribirse y ser parte; que alguien sienta el deseo de ser parte es importante, con uno, dos o tres jóvenes ya es valioso”.Además, señaló que “iremos hablando con los otros sectores de la economía provincial para ir generando el compromiso con ellos, desde la construcción, desde los servicios, pero tengamos en claro que es una decisión firme de trabajar en esta provincia con valores esenciales. Nosotros invertimos en quitar obstáculos para que alguien acceda a la educación, invertimos en la posibilidad de que los jóvenes puedan estar capacitándose y acceder a un puesto de trabajo, invertimos también en ciencia y tecnología, en la puesta de generar un fondo de hasta 300 millones de dólares en los próximos años para entusiasmar a emprendedores tecnológicos, empresas de base tecnológica, no solo para que crezca sino que las que están amplíen su posibilidad de desarrollo y de tener talentos en nuestra región, en nuestra provincia. Esa es la dirección que tenemos en un compromiso firme del gobierno provincial de acompañar y trabajar codo acodo con nuestro sector privado en todos y cada uno de los sectores”, afirmó el gobernador.Del acto participaron también los ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia, Juan Manuel Pusineri; y de Igualdad, Género y Diversidad, Celia Arena; la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun; la directora provincial de Inclusión Socioproductiva, Julia Irigoitía; el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), Víctor Sarmiento; la gerenta general de Sonder, Silvana Dal Lago; el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Alejandro Taborda; y de manera virtual, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni; y el senador por del departamento Rosario, Marcelo Lewandowski, entre otros.MÁS Y MEJOR EMPLEODurante su exposición, el ministro Pusineri resaltó que “hoy queremos dar un paso más, apuntalar el empleo de la provincia, significa poner en marcha este Programa de Primer Empleo, que no solamente fue un compromiso de campaña del gobernador, sino que también es un convencimiento nuestro, que es la manera de generar condiciones para poder salir de la pobreza y generar riqueza en la provincia”.“Vamos a acompañar al sector privado –continuó el funcionario–, se va a financiar no solo la capacitación de jóvenes entre 18 y 30 años, sino que también se va a trabajar en un estímulo económico para que cada uno de ellos, y por un plazo de seis meses, puedan acceder a una suma de 20 mil pesos por trabajador cara completar el sueldo de la escala salarial de cada una de las actividades. Nos encaminamos a generar más y mejor empleo para generar oportunidades a los jóvenes de la provincia”.Por su parte, el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, expresó que “el único modo que tenemos de resolver las injusticias es llevar adelante un modelo de desarrollo inclusivo. Este programa viene a cubrir una necesidad y tenemos que trabajar en conjunto entre Nación y provincia para implementarlo de la mejor forma y hacer nuestros mayores esfuerzos para que estos jóvenes puedan incluirse en el trabajo”.Posteriormente, la ministra Celia Arena reflejó que este programa “esencialmente tiene que ver con garantizar el acceso a un derecho tan fundamental como es el empleo”, y explicó que “la presencia del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad se relaciona con la decisión de institucionalizar las cuestiones de género como políticas públicas transversales a todos los ministerios, siempre entendiendo que las mujeres estamos afectadas mayormente, y que en Santa Fe la tasa de desempleo se duplica en las mujeres de entre 16 y 29 años. Entonces es muy importante tener esa mirada y esa articulación”.Por su parte, la directora provincial de Inclusión Socioproductiva, Julia Irigoitía, agregó que “estamos trabajando fuertemente para ver de qué manera los jóvenes atraviesan el trayecto formativo de la primera etapa del Santa Fe+ satisfactoriamente, y deciden tomar este programa como primera modalidad de empleo”.En ese sentido, aseguró que “nos comprometemos a hacer un seguimiento durante este proceso, que muchas veces puede ser traumático o frustrante y muchos jóvenes no lo pueden sostener”.A su turno, la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun, manifestó su gratitud “de asistir a este tipo de anuncios que demuestran el compromiso político que tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe en torno a la generación de empleo. El empleo como gran generador de la sociedad. Si desde el Estado no se hubieran llevado adelante las políticas de empleo que llevó adelante, las políticas de acompañamiento al sector de la producción, al sector del trabajo, hablamos de los IFE, de los ATP, de los Repro, se hubieran perdido en la República Argentina 700 mil puestos de trabajo”, y valoró también “la importancia del sector privado, que hoy lo tenemos acompañándonos, la importancia de realizar hacia adelante un trabajo mancomunado, una sinergia positiva”, enfantizó.Finalmente, Víctor Sarmiento aseguró que desde Fisfe, “traigo la palabra comprometida de apoyar esto de crecer, crear más y mejores puestos de trabajo, que en definitiva es cómo una persona se va a desarrollar dignamente en el futuro, y sobre todo crear industria nacional. Hay que aportar a capitalizar las experiencias de la formación en oficios para formar y crear la capacidad de estos jóvenes que está latente. Hay que creer un poco más en los jóvenes, tenerles más confianza y nosotros como industriales acompañar, aportar y ser un trabajo real, para recuperar a los chicos entre los 18 y 30 años que hoy están fuera del sistema”.