Santiago Tripodi tuvo un fin de semana laborioso en San Jorge, pero hubo recompensa con un podio muy merecido

CAR SHOW SANTAFESINOVolvió y lo hizo con podioSantiago Tripodi tuvo un fin de semana laborioso en San Jorge, pero hubo recompensa con un podio muy merecidoEl campeón del TS1800 Santiago Tripodi, volvió a la categoría y se destacó con un segundo puesto en San Jorge, por la quinta fecha del Car Show Santafesino. En el ahora TS Clase 3, supo andar adelante con el Toyota Etios, pero un problema en el escape no le dejó ser aún más competitivo.Luciendo el número ‘1’ en el siempre rendidor Etios, el equipo liderado por Gabriela Bravo tuvo buenos entrenamientos, pero en la primera clasificación no se logró el tiempo ideal. Poniendo goma nueva, buscando la pole en la segunda tanda, lamentablemente apareció una merma de rendimiento producto de la rotura del múltiple del escape. Fabio Fiornovelli, chasista del equipo, trabajó hasta altas horas de la noche en la reparación del elemento pero se sabía que no era sencillo que soportara las exigencias.El domingo en la serie, Santiago avanzó al segundo lugar y esperaba poder buscar la victoria en la carrera final. Pero cuando se puso en marcha la final, no pasó mucho tiempo para que el problema del múltiple regresara, y con ello, el auto no tuvo el nivel ganador. No obstante, exigiendo vuelta a vuelta, Santiago pudo intentar pasar a la punta pero no se logró, y finalizó tercero. Luego en la revisión técnica se encontró fuera de reglamento al Renault Clio de Gabriel Fernández, y se lo excluyó. Por ende, Tripodi se quedó con la segunda ubicación.Si bien peleó toda la carrera adelante con Martín Simeoni, el ganador, y ‘Bede’ Fernández, el auto de este último tenía la brida restrictora un milímetro más grande de lo reglamentado para los Renault Clio, y eso le daba mejor funcionamiento. La técnica procedió a excluirlo y el volante de Arroyo Seco así avanzó un puesto.“Disfrutamos de esta final por cómo se peleó la punta. La pena fue ayer que en la segunda clasificación se partió el múltiple del escape, y no rendía nada el motor. En la final apenas largamos se volvió a cortar, porque habíamos hecho un arreglo improvisado que no funcionó”, comentó Santiago, lamentando lo acontecido.Y completó: “Decidimos venir a correr para disfrutar del fin de semana y luego se verá qué hacemos. Apostamos a que en la final íbamos a poder estar bien adelante y si bien trabajamos para repararlo, no aguantó. Vamos a seguir compitiendo, ahora estamos en dos categorías y pronto estaremos nuevamente en pista”.La próxima fecha para el Car Show está pautada para el fin de semana del 5 de septiembre.