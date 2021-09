COVID 19: LA PROVINCIA RECIBIÓ EL PRIMER LOTE DE VACUNAS PFIZER

La ministra de Salud, Sonia Martorano.





Estarán destinadas a personas de 12 a 17 años sin factores de riesgo. “El 52% de la población cuenta con el esquema completo y estamos preparados para vacunar 54 mil personas por día”, afirmó Martorano.El Ministerio de Salud provincial informó que este martes arribaron al territorio santafesino 19.890 dosis de vacunas Pfizer contra el Covid-19. Inicialmente estarán destinadas a vacunar a personas de 12 a 17 años sin factores de riesgo.En este sentido, la ministra de Salud, Sonia Martorano, explicó que “esta vacuna tiene una complejidad importante no sólo en la cadena de frío y en el traslado el cual requiere -80º, sino también en la manipulación de la vacuna desde la logística de frío hasta la preparación”.Asimismo, Martorano afirmó que “comenzaremos esta semana en la ciudad de Rosario y en Santa Fe, haciendo las primeras pruebas ya que es la cuarta vacuna que recibimos con una logística diferente”.CONTINUIDAD DEL PLAN DE VACUNACIÓNEn cuanto al balance del operativo de vacunación, la ministra destacó que el mismo “es positivo, por el compromiso de los agentes sanitarios en todos los niveles, desde la recepción de las vacunas, el almacenamiento con todos los cuidados pertinentes, hasta la colocación en el brazo de cada santafesino y santafesina. Hay una gran logística, compromiso y un gran trabajo”.También agregó que “el 52% de la población cuenta con el esquema completo y estamos preparados para vacunar 54 mil personas por día como ya lo hemos realizado. Estamos a la espera de vacunas para continuar con este megaoperativo”.NUEVAS MEDIDAS SANITARIASFinalmente, la titular de la cartera sanitaria hizo mención a las nuevas medidas anunciadas por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti. Al respecto, Martorano señaló que “estas definiciones que se anunciaron a nivel nacional requieren de un decreto que las ratifique. Esto aún no está, pero a partir de allí cada provincia determinará si adhiero o no en los conceptos que crea pertinente. Recordemos que comienza desde el 1 de octubre y hay que esperar los decretos”, concluyó.