El representante de Arroyo Seco fue segundo en una final apasionante disputada en Paraná

CAR SHOW SANTAFESINOOtro podio para Santiago TripodiEl representante de Arroyo Seco fue segundo en una final apasionante disputada en ParanáEl TS Clase 3 pasó por Paraná y Santiago Tripodi fue protagonista en un domingo de acción total, donde el de Arroyo Seco fue segundo con su Toyota Etios. El Car Show Santafesino tuvo un espectáculo notable del cual supo ser protagonista y estuvo muy cerca de volver al triunfo.No todo fue sencillo, porque desde el sábado se renegó con una falla en el motor que no se pudo sacar del todo en ningún momento. Se trabajó hasta largas horas de la noche, en la previa y post serie, pero ni en la final dejó de aparecer ese inconveniente que si bien no lo dejó fuera del podio, claramente no le permitió llevarse el triunfo.Clasificando quinto, Santiago fue segundo en la serie producto de un buen avance y por despiste de un par de rivales, que favoreció que largue la carrera en primera fila. A partir de ahí, se encontró con un auto rendidor en algunos sectores, donde pudo saltar a la vanguardia en reiteradas ocasiones, pero al aparecer la falla, caía nuevamente en el clasificador. Exigiéndose al máximo en cada curva, Tripodi llegó segundo con el Etios y más allá del gran resultado, quedó bronca porque había para ganar.“Fue un fin de semana terrible, falló el auto todo el fin de semana y no lo pudimos solucionar, pero dentro de todo lo malo la carrera salió divertida, linda y con posibilidades de haberla ganado de todas maneras. No salió y con esa falla, cometí algunos errores por venir mal, me desconcentré un poco pero el resultado es bueno para lo que pasó este fin de semana”, expresó Tripodi desde el podio.Y completó: “Sinceramente es una lástima lo de San Jorge y lo de Paraná, porque creo que el auto estaba para ganar las dos carreras y eso es porque se nota el trabajo que hacemos en el taller para venir a correr”.El próximo compromiso será el fin de semana del 10 de octubre en Rafaela.