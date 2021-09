LA PROVINCIA CONTINÚA INFORMANDO SOBRE EL PROGRAMA BILLETERA SANTA FE A LOS COMERCIOS DE DISTINTAS LOCALIDADES

El objetivo es brindarles información del programa y fiscalizar el debido uso de la herramienta.





En el marco del Programa Billetera Santa Fe, la directora Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht, junto al senador provincial, Alcides Calvo, recorrieron las localidades de Colonia Aldao y Sunchales, del departamento Castellanos, para tomar contacto con comerciantes locales a fin de brindarles información del programa y fiscalizar el debido uso de la herramienta.Luego de la recorrida Albrecht destacó que, "creemos fundamental promocionar los derechos de las y los consumidores y auxiliar a los comerciantes en el uso de la aplicación, ya que el programa vino no sólo a fomentar el consumo, sino también acompañar a los comercios"."Estuvimos recorriendo distintas localidades de la provincia, en este caso Sunchales y Colonia Aldao, a fin de establecer diálogos con los comercios para que ellos nos cuenten el impacto de la Billetera y no sólo nos trasladen dudas e inquietudes, sino también ayudarlos e informarles acerca del funcionamiento para evitar prácticas abusivas", concluyó la funcionaria.PROCEDIMIENTO DE RECLAMOSEn primera instancia se debe reclamar ante la operadora del sistema Plus Pagos, a través del chat boot al número 3416470678 o por medio de un correo electrónico a info@pluspagos.Luego, la Dirección Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor es quien resulta competente para recibir, tramitar y resolver adecuadamente cualquier reclamo relativo a este programa. Aquí, los reclamos se pueden llevar adelante de la siguiente manera:-Presencial, solicitando turno en: https://turnos.santafe.gov.ar/turnos/web/frontend.php >>En Santa Fe: Ministerio de la Producción, Pellegrini 3100 - 0800 555 6768 (opción 3) de 8 a 12 horas en días hábiles.>>En Rosario: Mitre 930 – 3º Piso - (0341) 4721519-4721511 de 8 a 12 horas en días hábiles.O de manera online, en la Ventanilla Única Federal a través del siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/produccion/defensadelconsumidor/formulario Finalmente, también se pueden presentar reclamos por Billetera Santa Fe ante las Oficinas Municipales o Comunales de Información al Consumidor (OMICs/OCICs), creadas por convenio con el Gobierno Provincial y que, trabajan con facultades descentralizadas en materia de protección de consumidores. El listado de OMICs/OCICs se puede consultar ingresando al siguiente enlace: https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/download/259414/1365404/