Matías Vitali fue protagonista de un intenso fin de semana, siendo 2º en la 9ª fecha y gran vencedor de la 10ª del año

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASDos podios y una gran victoria en San JorgeMatías Vitali fue protagonista de un intenso fin de semana, siendo 2º en la 9ª fecha y gran vencedor de la 10ª del añoLa fecha doble de las Categorías Agrupadas Federadas en el ‘Parque de la Velocidad’ de San Jorge vieron al casildense Matías Vitali correr con el ímpetu ganador de siempre, pero también sabiendo que hay un campeonato muy disputado en lucha. Fue 2º en la primera final y ganador de la segunda.En las pruebas de clasificación, Vitali exprimió al máximo el Fiat 128 del Ferrarello Competición, porque muchos rivales eran candidatos al mejor tiempo. Los pudo neutralizar redondeando vueltas estupendas, y luego fue turno de defenderse en las finales.La primera carrera fue muy apasionante, con Vitali y Maximiliano Rizzonico compitiendo mano a mano. En la última vuelta, Rizzonico superó al de Casilda, quien intentó en la última curva recuperar la punta pero luego de tocar a su rival, respetuosamente lo dejó retomar la marcha y ganar. Vitali con el segundo lugar igualmente hizo negocio para el campeonato y faltaba la otra carrera.Luego de escaparse el triunfo en la novena fecha, se atacó al máximo en la décima donde lideró de principio a fin, y solamente el auto de seguridad cada vez que tuvo que entrar generó que Jorge Loizate, Pablo Matich y Darío Giudice se pongan a la cola a atacar. Afortunadamente pudo aguantar para ganar una vez más en este certamen 2020-2021, donde ya tiene seis triunfos en diez carreras.“Estamos contentos porque ganamos una final tremenda. No sé si desde afuera se disfrutó pero desde adentro transpiramos la camiseta. Cuando entraba el auto de seguridad se nos ponía difícil al relanzar. Estoy re contento y feliz porque es un auto maravilloso que nos permitió pelear por el triunfo en las dos finales a pesar de los kilos de lastre”, aseguró Vitali.Y agregó: “Fueron dos batallas espectaculares, primero con Maxi Rizzonico y luego con Jorgito Loizate y Pablito Matich. Felicito a Maxi por su victoria, a Jorge por volver y siempre es lindo competir contra pilotos como ellos. Esta victoria se la dedico a mi viejo como todo lo que hacemos en cada fin de semana”.Finalmente, Mati analizó: “Es muy lindo correr así, pero nosotros tendremos que seguir trabajando porque queda el último tirón del campeonato y no tenemos que aflojar. Agradezco a todos los sponsors, nos dan la posibilidad de estar acá, como la familia Ferrarello por el auto y saludo a todo Casilda que me apoya y alienta en la pelea por el título”.La próxima fecha será el fin de semana del 24 de octubre.