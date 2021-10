Adrián Castagnani tuvo un domingo de celebraciones en Rosario, consagrándose campeón de Turismo Agrupado 1600

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASEl ansiado campeonato ya se ganóAdrián Castagnani tuvo un domingo de celebraciones en Rosario, consagrándose campeón de Turismo Agrupado 1600La fecha doble de Rosario le dio la chance y la aprovechó: Adrián Castagnani es nuevo campeón de Turismo Agrupado 1600, obteniendo un cuarto puesto en la undécima carrera de la temporada 2020-2021. A la postre, el representante de Chabás ganó la carrera siguiente, y festejó con todo el equipo un domingo soñado.Más allá de haber sido contundente en toda la temporada, sumando muchos puntos durante las primeras diez carreras, el calendario se extendió por dos años debido a la pandemia. El gran colchón de puntos le permitía conseguir el campeonato de modo anticipado, y aprovechó todo lo que tuvo a su alcance. Luego de no poder clasificar para la fecha once, largando desde el fondo remontó para terminar cuarto y de ese modo sellar el título.Faltando una carrera, el festejo general tuvo que esperar, y partiendo en los primeros puestos, Adrián salió al ataque y se quedó con la victoria en la duodécima fecha, en Rosario. Alcanzando seis victorias en la temporada y una distancia más que amplia, de manera anticipada el certamen quedó sentenciado y junto a su gente, llegó la hora de celebrar.Rememorando cómo se llegó al campeonato, Castagnani al bajarse del auto comentó: “Perdimos el campeonato en 2019, no nos alcanzó. Pero arrancamos el 2020 con el claro objetivo de pelear el título y la pandemia nos hizo muy largo todo, con muchas fechas y se nos hizo muy larga la espera con los cierres de actividades que tuvimos en esta pandemia. En lo deportivo, en Rosario siempre funcionamos muy bien, y nos llevamos todo gracias a Dios. Esperemos que las próximas dos carreras también estemos así de competitivos”.Y completó: “El año pasado, decíamos que nunca podíamos ganar la primera fecha a pesar de estar cerca, y cuando lo hicimos en 2020, a los quince días se paró el mundo. Ahora pasaron tantos meses y estamos festejando el campeonato con el equipo. Agradezco a Sergio Giacone por el auto, Raúl Fernández por el motor, Adrián Mattei por el carburador, Lucas Lorandini en los amortiguadores, a los sponsors, a La Peña Los Miércoles, a mi familia, especialmente mi viejo, mi novia, mi hermana y mi sobrino que me vinieron a ver… Me voy muy feliz”.La próxima fecha será el fin de semana del 28 de noviembre en el autódromo ‘San Nicolás Ciudad’.