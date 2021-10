Buscando continuidad en el podio, el Rayo McQueen Competición sueña con la victoria en Rosario, en fecha doble

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASDoble chance para destacarseBuscando continuidad en el podio, el Rayo McQueen Competición sueña con la victoria en Rosario, en fecha dobleEste fin de semana el Turismo Agrupado 1600 tendrá fecha doble en Rosario y el Rayo McQueen Competición se alista para ser protagonista con Juan Francisco y Marcelo Luca, en sus unidades que ya están totalmente listas. La estructura de Bigand va por el triunfo en las Categorías Agrupadas Federadas, y no descansará hasta conseguirlo.Luego del gran progreso llevado adelante en los autos, fundamentalmente en el Volkswagen Gol Trend de Juan Francisco Luca, quedó a las claras de que la victoria no es algo improbable, y que pueden estar en la conversación. Gerardo ‘Lalo’ Vrech trabajó de enorme modo en la previa a una fecha doble, que al igual que en San Jorge, tendrá dos oportunidades para subir al podio, y por qué no ganar. Con el Renault Clio de Marcelo Luca también hay enormes expectativas.‘Lalo’ Vrech, sobre lo que se avecina habló y aprovecho a comentar cómo viene el avance en el Fiat Siena para sumarlo a la categoría en la temporada que viene: “En esta fecha doble vamos nuevamente a Rosario, veremos si podemos hacer un nuevo podio y por qué no ganar alguna de las dos finales. Estuvimos trabajando mucho estas semanas y nuestro objetivo es conseguir un triunfo antes de que concluya la temporada. Además, estamos avanzando el Fiat Siena y antes de finalizar el año esperamos ponerlo en pista, pulirlo y que sea protagonista en 2022”.El viernes por la tarde serán las pruebas libres, mientras que los entrenamientos oficiales arrancarán el sábado (10 y 11.40), para después tener las dos clasificaciones (13.30 y 15.40). El domingo serán las carreras, la primera a las 11 y la segunda a las 15.30, ambas a 12 vueltas.