COMUNA DE LA VANGUARDIA:Muchos se preguntan cuál es el significado del "MONUMENTO AL ESFUERZO, PERSEVERANCIA Y SUPERACIÓN" que tenemos a la entrada de nuestra localidad.“El objetivo de la creación de un monumento es no perder la memoria histórica, como así también perpetuar el recuerdo de una persona o hecho memorable por tener un merito excepcional”Aquí surge la inquietud de la creación de nuestro monumento, perpetuar un hecho tan único y significativo para nuestro pueblo como lo fue la construcción de la “Ruta 22S”, y la memoria de “Juan Carlos Divita” quien fuera su precursor, quién gestionó desde el día uno y lucho sin pausa ni descanso, sin claudicar ni rendirse ante las dificultades, manteniendo firme la esperanza de lograr que un día el pueblo finalmente dejase atrás sus días de aislamiento provocados por las lluvias, haciendo de su futuro, un futuro próspero y prometedor. Y no estaba para nada equivocado por que poco a poco el pueblo cambió su identidad, dejó de ser un lugar conocido por pocos, para ser ese pueblito agradable al que muchos empezaron a ver como un lugar privilegiado para tomarse un descanso, o por qué no para residir.El monumento fue entonces la manera de tener siempre presente en nuestras memorias la identidad de este hombre quién fue Presidente Comunal de la localidad por más de una década.Esta obra que fue denominada MONUMENTO AL ESFUERZO PERSEVERANCIA Y SUPERACIÓN, fue inspirada en el relato de la mitología griega: EL MITO DE SÍSIFO; “HÉROE DE LO ABSURDO” considerado como tal ya que debió asumir un castigo que consistía en subir perpetuamente una enorme piedra por la abrupta pendiente de una montaña, a sabiendas de que antes de que alcance la cima, ésta rodará valle abajo y que jamás alcanzará la cumbre, viéndose obligado así a realizar el trabajo una y otra vez sin descanso.De ésta manera Sísifo vivió el suplicio de estar condenado a realizar un trabajo repetitivo y sin ninguna esperanza, simbolizando una de las mayores angustias existenciales contemporáneas inmersa profundamente en el inconsciente.Así el mito de Sísifo, puede relacionarse en tiempos actuales con fenómenos tales como el trabajo cotidiano y rutinario que debe realizar un hombre para llevar el pan a su mesa, o con las interminables e incansables labores de un ama de casa; he aquí la inmediata relación con éste homenaje al Sr. JUAN CARLOS DIVITA, quien incesantemente, sin abandonar la lucha y a pesar de sentir la desesperanza en muchas ocasiones, no dudó en seguir empujando la piedra por esta montaña una y otra vez. Hoy gracias a su esfuerzo y perseverancia podemos decir que la “piedra alcanza por fin la cumbre”, que su trabajo “no fue absurdo” y mucho menos en vano. Hoy todos somos testigos de que la ruta es un hecho, querido pueblo de La Vanguardia honremos la memoria del Sr. Juan Carlos Divita teniéndolo presente y perpetuando su recuerdo en este monumento.