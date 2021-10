Juani Canela fue 10º en Trelew y ahora es nuevo cuarto del campeonato, manteniendo posibilidades de ser campeón

TURISMO NACIONALOtro gran resultado y subió en la tablaJuani Canela fue 10º en Trelew y ahora es nuevo cuarto del campeonato, manteniendo posibilidades de ser campeónEl rafaelino Juan Ignacio Canela cerró otra gran actuación en la Clase 2 de Turismo Nacional, compitiendo de menor a mayor en un circuito que no conocía como el de Trelew, pero en el cual fue décimo en una durísima carrera final.Comenzando un tanto relegado, conociendo la pista, Canela tuvo una competencia más que complicada en la Provincia de Chubut debido a que había que trabajar muy bien la succión para clasificar en un puesto decente. Juani se brindó al máximo pero no pudo mejorar del puesto 18º. En la tarde sabatina, en la serie llegó a pelear bien adelante, pero culminó 6º, y la final la largó en medio del pelotón.El domingo el espectáculo fue increíble, en todos los sectores del circuito y tanto adelante, al medio o atrás, hubo múltiples maniobras de superación. Canela en eso se movió muy bien, supo adelantar cuando debía y resistió como pudo para llegar 10º, siendo un resultado muy bueno para continuar con la racha de llegar entre los que más puntos suman.“Fue un fin de semana positivos, quedamos cuartos en el campeonato y estoy súper feliz por este año que es buenísimo para nosotros. Ahora nos quedan dos finales y vamos en búsqueda del triunfo. Haremos una previa antes de ir a La Pampa, y si bien nos duele la quita de brida y los kilos de lastre, vamos a dar pelea. Seguimos firmes y con el equipo Giacone Competición estamos andando muy bien. Agradezco a toda la gente de Rafaela y de la zona por el apoyo y el cariño que me brindan, a los sponsors que me acompañan y a todo el Giacone Competición y a los hermanos Riva en los motores. Ojalá sigamos por este camino”, expresó el rafaelino, quien ahora está 4º en la tabla de posiciones, a 36 unidades del líder.La próxima fecha será el fin de semana del 21 de noviembre en Toay, La Pampa.