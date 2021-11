El rafaelino corrió de forma estupenda en Toay, La Pampa, y con un segundo puesto se puso a pocos puntos de la vanguardia

TURISMO NACIONALJuani Canela y otro podio que lo acerca al títuloEl rafaelino corrió de forma estupenda en Toay, La Pampa, y con un segundo puesto se puso a pocos puntos de la vanguardiaLa penúltima fecha del Turismo Nacional Clase 2 vio a Juan Ignacio Canela ser protagonista otra vez, con el Volkswagen Gol atendido por el Giacone Competición. El representante de Rafaela culminó segundo en una muy difícil final, en la cual todo salió casi perfecto y le permitió a Canela subir al segundo peldaño del certamen, a once puntos del líder.Durante viernes y sábado, el funcionamiento lo depositó en el pelotón de adelante, aunque sin estar luchando por la pole. En clasificación quedó 15º, pero a la hora de la serie, volvió a repetir lo que ya transformó en marca registrada: una estupenda largada. Desde el quinto cajón, Canela progresó rápidamente hasta el segundo puesto y peleó por la victoria, aunque en las rectas se le hizo imposible darle casa a Marcos Fernández.En la final del domingo, comenzando cuarto, Juani fue por el triunfo tan necesario para lograr el campeonato y luego de un par de giros, pudo ejecutar una notable maniobra por el lado externo para ponerse líder. Posteriormente, no pudo aguantar a Christian Abdala, quien terminó venciendo, pero con el segundo lugar y los quedos de varios rivales directos, subió al segundo puesto y a solamente once unidades del puntero.Tras el podio, Juani expresó: “Estoy muy feliz por este presente que estamos manteniendo, y estoy muy agradecido al Giacone Competición, a los hermanos Riva, a Joel Borgobello porque confió en mí para correr este auto, y a toda la gente de Rafaela y de la zona por el cariño. Son muchos los que me apoyan, como mis sponsors que hacen esto posible, como mi familia”.“Ahora estamos con más fuerzas que nunca para la última fecha, sabemos que tenemos que salir a ganar o ganar. En lo que es el funcionamiento tenemos que dar un saltito más y creo que podremos estar para ganar”, completó.El cierre de campeonato será en el Circuito San Juan Villicum, en Albardón, el fin de semana del 12 de diciembre.