El rafaelino giró en San Nicolás, para obtener información relevante y nuevas configuraciones aplicables a lo que resta de calendario

TURISMO NACIONALJuani Canela ensayó y va con fe a ToayEl rafaelino giró en San Nicolás, para obtener información relevante y nuevas configuraciones aplicables a lo que resta de calendarioEste fin de semana el Turismo Nacional correrá en Toay, La Pampa, y Juan Ignacio Canela llegará preparado de la mejor manera, con una prueba realizada este lunes en San Nicolás. Conduciendo el Volkswagen Gol de Joel Borgobello, atendido por el Giacone Competición, se optimizó la jornada para hacer algo que no se había podido hacer en los restantes meses del certamen.Luego de un año de grandes resultados, Canela está cuarto en el certamen a 36 unidades del líder, corriendo una fecha menos. El rafaelino tiene dos grandes objetivos por los que no se va a rendir: lo primero es ganar por primera vez en la Clase 2 del TN y así quedar habilitado al segundo objetivo, que es ser campeón.“Anduvo todo bien en este ensayo, porque trabajamos y ultimamos detalles pensando en Toay, pero también analizando puesta a punto de cara al cierre de año en San Juan. Necesitábamos probar porque no lo habíamos hecho en este 2021, y pusimos distintos elementos, configuraciones de amortiguadores, alturas, alineación, y más”, afirmó ‘Juani’ Canela.Y amplió: “Probamos todas cosas que en carrera no se llega con los tiempos. Utilizando motor de pruebas y con gomas nuevas, registramos 1m38s2 sobre el final de la tarde y con buenas perspectivas quedó todo listo para La Pampa”.La actividad comprenderá de tres días como es habitual, con entrenamientos el viernes y la primera clasificación. El sábado será la clasificación complementaria y las tres series, que dejarán ordenada la grilla de partida para el domingo al mediodía, con televisación de la TV Pública Argentina.