El volante de Arroyo Seco correrá este fin de semana en el TC4000 del Sur, y no dejaron ningún detalle por revisar en la Chevy

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASSantiago Tripodi y labores apostando a la confiabilidadEl volante de Arroyo Seco correrá este fin de semana en el TC4000 del Sur, y no dejaron ningún detalle por revisar en la ChevySan Nicolás espera por las Categorías Agrupadas Federadas, y Santiago Tripodi dará el presente con su Chevrolet Chevy de TC4000 del Sur. Luego de mostrar algunos rendimientos interesantes, no pudo tener regularidad mecánica y con mucho esmero, se ha trabajado tanto en el motor como en el chasis para tener un óptimo funcionamiento.Trabajando con buena antelación, el equipo liderado por Gabriela Bravo, con la asistencia técnica de Fabio Fiornovelli y los motores del propio Santiago Tripodi, se consiguió mejorar el chasis, buscando un andar parejo y competitivo a la vez, que permita luchar por puestos de puntos importantes este fin de semana.Será la 13ª y penúltima cita de la temporada, donde Santiago comentó: “De cara a esta carrera trabajamos a full, y por eso creo que llegamos bien con los tiempos. Hicimos un poco de todo, pero nos enfocamos más en el chasis que es donde necesitamos mejorar. Nuestro objetivo es poder disfrutar, pelear posiciones y fundamentalmente no parar y penar con la falta de confiabilidad”.El sábado serán los entrenamientos y las pruebas de clasificación, y el domingo se llevarán a cabo las series y la gran final en el trazado nicoleño.