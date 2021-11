Santiago Tambucci fue 2º en Clase 2 y ascendió a la punta del campeonato faltando una fecha; Maximiliano Andreis fue tercero

TURISMO PISTAÓptimo funcionamiento y dos pilotos en el podio en Río CuartoSantiago Tambucci fue 2º en Clase 2 y ascendió a la punta del campeonato faltando una fecha; Maximiliano Andreis fue terceroEl Fiornovelli Sport Group tuvo un fin de semana firme batallando en la vanguardia de Clase 2 y Clase 3 en Río Cuarto, por la novena fecha. Además, Santiago Tambucci terminó 2º la final de la divisional intermedia y subió a la cima del torneo seguido por Matías Cravero, también integrante del equipo de Arroyo Seco. Maximiliano Andreis se hizo del tercer puesto. Como si fuese poco, la pole position en la categoría mayor fue para Cristian Garbiglia.La mayoría de las cosas que se podían dar a favor en esta fecha se dieron, y tanto Tambucci como Cravero serán primero y segundo en la fecha coronación de Clase 2. Luego de ganar su serie, Tambucci largó tercero delante de Cravero, y la carrera los tuvo luchando mano a mano por la victoria junto a Franco Fauret. La carrera fue con lluvia y un toque de Cravero a Fauret le valió un pase y siga, sirviendo el podio y la punta del torneo a Tambucci. Este último recibió un toque en la última vuelta que le impidió ganar pero llegó segundo, mientras que Maxi Andreis pasó a ser tercero.Fernando ‘Morro’ Iglesias debutó en el equipo y llegó a ser tercero pero lo tocaron; no obstante, todos los autos del equipo llegaron y lo hicieron en zona de puntos: Iglesias 11º, Franco Melli 12º, Matías Cravero 13º y Diego Casais 16º.En Clase 3, ‘Kuky’ Garbiglia se destacó marcando la pole position de forma impecable, para toda la alegría del equipo, en lo que son carreras preparatorias para tener un 2022 de lleno batallando por el título. El cordobés, en la serie fue segundo y en la final duró poco porque tuvo un despiste del cual no pudo regresar a pista.“Fue una carrera difícil por la condición de pista y porque en un momento veníamos 1º, 2º y 3º del campeonato en los tres primeros lugares. Teníamos que correr limpio y era muy difícil porque los autos iban muy inestables. Aprovechamos el toque adelante nuestro y traté de querer buscar la carrera y tuve un toque con Gauchat”, comentó Tambucci desde el podio.Y detalló: “Entré mejor en el relanzamiento y lo pasé por afuera en la recta, completo y llegando al frenaje pensé que me iba a dejar entrar y pensé doblar por afuera y él no pudo frenar, me chocó y nos pasó Luciano González. Era difícil manejar en esta situación de pista y nos respetamos dentro de todo bien”.Finalmente, el líder del campeonato expresó: “Esto es mérito de todo el Fiornovelli Sport Group, de Juanjo Cassou, toda mi familia y los chicos del equipo que se matan trabajando. Iremos a la última con todas las ganas y la fuerza que tengamos”.La definición será el fin de semana del 5 de diciembre en Alta Gracia, Córdoba. Fiornovelli Sport Group tiene a los dos favoritos para obtener el título, Tambucci (213,5) y Cravero (199,5) con 50 puntos en juego.