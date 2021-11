Santiago Tripodi no tuvo fortuna con maniobras de dos rivales en Paraná y se quedó con las manos vacías en el TS Clase 3

CAR SHOW SANTAFESINOLo sacaron de carrera, peleando el triunfoSantiago Tripodi no tuvo fortuna con maniobras de dos rivales en Paraná y se quedó con las manos vacías en el TS Clase 3El octavo capítulo del Car Show Santafesino tuvo a Santiago Tripodi volviendo al TS Clase 3 en faz de piloto, luciendo el ‘1’ y peleando los primeros lugares. El de Arroyo Seco terminó abandonando luego de que fuera golpeado su Toyota Etios, mientras era gran candidato a vencer la final.Durante el sábado todo empezó bien, pero un problema de caja no lo dejó clasificar de mejor forma. De todos modos quedó quinto, y fue a intentar avanzar tanto en la serie como en la final en el circuito entrerriano. En la serie, por la mañana del domingo, el Etios mostró lo bien que funciona con Santiago al volante y llegó segundo.La competencia final comenzó a todo o nada, y Tripodi cuando quedó primero tuvo un toque con Martín Simeoni y se despistó. No obstante, la lucha por ganar seguía pero un par de vueltas más tarde, fue tocado por Elián Dreiling, obligando a la deserción.“El fin de semana lo empezamos bien, estábamos todos parejos en los tiempos y confiábamos en poder luchar por la punta. En clasificación, lamentablemente tuve un problema en la caja de cambios, con la segunda marcha, que me dejó salir una sola tanda y con inconvenientes. Luego el domingo por la mañana hicimos una gran serie llegando segundos, y en la final, al principio peleé la punta, y cuando quedé primero tuve un toque de Martín Simeoni que me hizo ir afuera; dos vueltas después, me pegó Dreiling y se terminó todo”, expresó Tripodi luego de volver a casa con las manos vacías.La próxima fecha será doble para cerrar el certamen, en San Jorge, el fin de semana del 4 y 5 de diciembre.