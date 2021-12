Santiago Tripodi se destacó en la 13ª fecha del TC4000 del Sur, llevándose un trofeo de San Nicolás

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASRemontó hasta un merecido cuarto puestoSantiago Tripodi se destacó en la 13ª fecha del TC4000 del Sur, llevándose un trofeo de San NicolásEl TC4000 del Sur tuvo su anteúltimo compromiso del año, y Santiago Tripodi encontró un funcionamiento destacado que le permitió pelear por los primeros lugares en San Nicolás. El de Arroyo Seco finalizó cuarto, sabiendo que podía ir incluso por mucho más.Encontrar el camino en el automovilismo no es sencillo y Santiago con el equipo liderado por Gabriela Bravo, con Fabio Fiornovelli en el asesoramiento y un grupo humano incansable, pusieron a tono el Chevrolet Chevy y lucharon contra los más destacados en las Categorías Agrupadas Federadas. En clasificación, Tripodi luchó en pocas décimas la pole, e incluso no pudo cerrar su mejor vuelta, conformándose con un gran tercer puesto.En la mañana del domingo, en la primera vez que manejó la Chevy con piso mojado, un trompo lo dejó en el fondo, pero llegó undécimo en la serie. Posteriormente, la final fue con piso seco y comenzando en las últimas posiciones se lo vio remontar notablemente para llegar cuarto, llevándose su primer trofeo en una categoría que premia a los seis primeros.“Estoy contento porque este equipo sabe cómo trabajar, lo hicimos con el Toyota Etios para ser campeones y con esos resultados saltamos a probar acá, con tracción trasera, y en poquitas carreras pudimos demostrar que el auto está. Durante el fin de semana tuve equivocaciones propias y las revertimos llegando cuartos. Estoy contento también porque nos llevamos el auto sano”, explicó Tripodi con el trofeo en sus manos.Y completó: “Obviamente, nos queda un poco de sabor agridulce porque podríamos haber terminado mejor si no era por lo de la serie, donde la pista mojada con cubiertas slicks nos jugó una mala pasada, por falta de experiencia. En la final también hicimos un trompo al principio en el curvón, pero desde el puesto once remontamos mucho y llegamos quintos y nos deja una gran satisfacción porque el auto tenía un ritmo bárbaro”.El Gran Premio Coronación será el fin de semana del 19 de diciembre en el autódromo ‘Juan Manuel Fangio’ de Rosario, finalizando la temporada 2020-2021.