Vizzotti y Cafiero anunciaron la donación de vacunas: "Argentina suma prestigio a partir de desarrollos propios"

Fuente: www.c5n.com





La ministra de Salud y el canciller participaron en una conferencia de prensa desde Ezeiza . Además, destacaron la tarea del Estado en la gestión de la pandemia de Covid-19.Carla Vizzotti, ministra de Salud, y el canciller Santiago Cafiero anunciaron este lunes la donación de más de 1 millón de vacunas a países como Vietnam y Mozambique y destacaron el avance de "desarrollos propios" de vacunas contra el coronavirus para "abastecer al país".Vizzotti reconoció que "en menos de un año" se pasó de recibir primeras dosis a distribuir donaciones a otros países: "Estamos en ese círculo virtuoso de reciprocidad y solidaridad donando vacunas porque hasta que cada país no acceda a las mismas no vamos a dar vuelta la página de esta pandemia".Por su parte, Cafiero remarcó la importancia de los vínculos con embajadas y gobiernos de otros países para concretar la donación de vacunas a los países que menos acceso han tenido a las primeras dosis.La ministra de Salud aclaró que Argentina cuenta con "un stock suficiente" para asegurar inicios de esquemas, como también para completar los que deban hacerlo. De todas maneras, aseguró que la "pandemia no terminó" y que, luego de 20 semanas de descenso sostenido en los casos, "llevamos 5 semanas de estabilidad con un aumento muy leve".