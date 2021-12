CANTERO INAUGURÓ DOS NUEVOS EDIFICIOS ESCOLARES EN EL SUR PROVINCIAL

Cantero participó de la inauguración del nuevo edificio del Jardín N.º 327 de Granadero Baigorria y recorrió las obras de finalización de la Primaria N.º 1014 de Fray Luis Beltrán.





La ministra de Educación, Adriana Cantero, participó de la inauguración del nuevo edificio del Jardín N.º 327 de Granadero Baigorria y recorrió las obras de finalización de la Primaria N.º 1014 de Fray Luis Beltrán.En la primera localidad, la ministra se refirió a la trascendencia de los trabajos para erigir el nuevo edificio escolar señalando: “Cuando uno piensa la palabra inaugurar se remite a la idea de la novedad y de lo que nace, sin embargo inaugurar un edificio escolar como este significa pensar en la historia que lo sustenta y que lo proyecta, y la historia del jardín ha sido la historia de una espera y la un trabajo confiado en este devenir que hoy ponemos como novedad y posibilidad”.En ese sentido, Cantero puntualizó que “al asumir la gestión de gobierno lo primero que nos dijo el Gobernador es que no quería ninguna obra de una escuela detenida y teníamos muchas obras inconclusas, desfinanciadas, con problemas legales que había que empezar a salvar y una de ellas es esta escuela, como lo son los 6 jardines con lo que trabajamos para que se pudieran habilitar. Por eso hoy estamos celebrando la posibilidad de esa continuidad y que aquello que alguna vez pareció resquebrajarse o demorar los sueños colectivos, hoy se puede concretar”.Para referirse a la importancia de la educación inicial, la ministra señaló: “Quiero destacar que esta no es cualquier obra, es una escuela del nivel inicial que está destinada a las niñas y los niños más pequeños ese nivel, y si de verdad queremos construir una sociedad que ponga cimiento cuidando de sus infancias, el tiempo de las chicas y los chicos es hoy, y ese tiempo vale enormemente en la premura en que nosotros trabajemos para garantizar sus derechos por eso inaugurar una escuela de nivel inicial es apostar a los derechos de la infancia”.Por su parte, la directora del establecimiento, Silvia Martínez, expresó que “toda inauguración es una fiesta porque implica el avance y el progreso institucional y genera huellas imborrables en la historia personal, social y educativa de cada niño y cada niña al concretarse este día tan soñado y esperado para nosotros”.Cabe señalar que los trabajos del nuevo edificio, que significaron una inversión total de $44.324.652,35 permitieron la construcción de 6 salas de nivel inicial con expansión, 6 núcleos sanitarios incorporados a salas, sala multipropósito, explanada, hall de ingreso, administración, dirección, gabinetes, sanitario para personas con discapacidad, sanitario para docentes, SUM, comedor, núcleo sanitario común y especial, cocina, depósito, sanitarios, vestuarios, gabinete psicopedagógico y galería-patio de juego.RECORRIDA POR OBRASSeguidamente, Cantero visitó las obras de remodelación y terminación del edificio de la Escuela Primaria N.º 1014 “Coronel Marcelino Freyre” de Fray Luis Beltrán, en el departamento San Lorenzo.En su recorrida e inauguración de los trabajos, Cantero manifestó que “la escuela tiene la fuerza de construir sociedad porque nos permite incursionar en el ámbito de lo colectivo y de lo público y por eso todas y todos apostamos a la escuela. Por ello la queremos fuerte y empoderada en su capacidad más fuerte, que es nada más y nada menos, que poder enseñar a todas y a todos independientemente de sus puntos de partida, de sus condiciones personales y sociales”.En referencia a la trascendencia de la obra, la ministra comentó la premisa del gobernador Perotti respecto a la necesidad de finalizar todas los trabajos edilicios en las escuelas santafesinas y subrayó que “ninguna obra en educación debe estar demorada, no importa quién la inició porque el estado tiene continuidad en su democracia, lo que importa es el compromiso que aquellas obras que hoy están paradas no se conviertan en monumentos de sueños rotos que hacen desencantar en la idea de perdurar y poder luchar todos los días”.En tanto, la directora del establecimiento, Analía Gómez, agradeció al gobierno provincial por hacer posible la finalización de los trabajos iniciados en 2012 diciendo que “estas obras nos permitirán continuar con el propósito de nuestro proyecto institucional: ofrecer una educación de calidad para todos y todas”.Con un presupuesto de $ 52.584.135,21, las obras encaradas en la primaria 1.014 permitieron la construcción de salón comedor, cocina, deposito-economato-baño, ingreso de servicio, ingreso principal, hall, galería, dirección, vicedirección, secretaria, sanitario para el personal, office, 2 salas de docentes, escalera, ascensor, deposito, cisterna, tres aulas talleres, gabinete psicopedagógico.Asimismo, se realizaron refacciones en 2 aulas comunes, biblioteca, sala de informática y aula taller.Acompañaron a la ministra las subsecretarias de Educación Primaria y de Educación Inicial, Nanci Alario y Rosana Cencha, respectivamente, autoridades locales, directivos, docentes y miembros de las comunidades educativas.