El rafaelino fue protagonista durante el 2021 en la Clase 2, y concluyó en el tercer puesto con una carrera menos

TURISMO NACIONALJuani Canela quedó en el podio del añoEl rafaelino fue protagonista durante el 2021 en la Clase 2, y concluyó en el tercer puesto con una carrera menosEste domingo se cerró la temporada 2021 de Turismo Nacional Clase 2, con un Juan Ignacio Canela que finalizó 3º en certamen muy parejo y difícil. El representante de la ciudad de Rafaela peleó por el campeonato hasta la última fecha, a pesar de no haber disputado una de las doce competencias.La carrera definitoria en el Circuito San Juan Villicum lo tenía con buenas chances matemáticas, pero en la realidad, el trazado no favorecía a los Volkswagen Gol y además, Canela debía lidiar con cuarenta kilos de lastre respecto a Lucas Tedeschi que no tenía nada, y Emanuel Abdala con 25 kilos.Juani se brindó al máximo, buscó ir hacia adelante pero sus rivales terminaron en el podio y luego de recibir un par de toques, no pudo ir a buscar la victoria que era lo único que le servía para ser campeón. En los puntos finales, Canela fue 3º en su mejor resultado dentro del automovilismo nacional, con el aliciente de que no empezó el año, arrancó en la segunda fecha por invitación y terminó compitiendo de lleno con el Gol del Giacone Competición entre la tercera y la duodécima cita, luchando duramente con el presupuesto para estar a tono con las exigencias del Turismo Nacional.“Terminamos 3º campeonato 2021 de Turismo Nacional. No podemos reprocharnos nada, este fin de semana el Gol nunca estuvo a la altura y no pudimos darle pelea directa a mis rivales. De la carrera final poco para decir, dos toques innecesarios en las primeras tres curvas nos complicaron toda la final”, expresó Juani Canela.Y añadió: “Agradezco enormemente a todos y cada uno de ustedes por los mensajes de aliento que recibí a lo largo de este año tan importante para mí. A mi equipo Giacone Competición que me entregó lo mejor cada carrera, a mi compañero Lucas Tedeschi que estuvo muy firme todo el fin de semana logrando el subcampeonato y al gran campeón de este año Emanuel Abdala. Merecido título por obtener dos triunfos y por el equipo que tiene, el Ale Bucci Racing, que me llamó para que arrancara este año impensado”.Finalmente, manifestó: “Gracias a los amigos, familia, novia y todos los sponsors que me acompañan desde mis comienzos y a los nuevos que se van sumando. Vamos por un gran 2022. Ya estamos laburando para tener un año incluso mejor que éste”.