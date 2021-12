EL REGISTRO CIVIL DE LA PROVINCIA SOLICITA EL PASE SANITARIO A QUIENES ASISTAN A SUS OFICINAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

La medida alcanza a las oficinas donde concurre con asiduidad la ciudadanía a realizar sus trámites.





El Registro Civil de la Provincia informó que, conforme a lo dispuesto por el decreto provincial Nº 2915, requerirá a quienes concurran a las dependencias acrediten el esquema de vacunación completo contra la Covid-19.Al respecto, el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, explicó que la medida “alcanza a las oficinas donde concurre con asiduidad la ciudadanía a realizar sus trámites”, y aclaró que “si bien la norma santafesina se adhiere a lo nacional, y en este marco también está la ley del derecho a la identidad y la no intromisión para los tramites, hemos dispuesto la exigencia del pasaporte sanitario”.El funcionario aclaró en ese sentido que también “se permitirán excepciones que serán debidamente fundadas, como el caso de las personas que no sepan manipular las aplicaciones, medios informáticos o virtuales”. Ante esa situación “se harán excepciones resguardando todos los criterios sanitarios”.Somaglia indicó que quienes no acrediten el esquema completo de vacunación “no podrán acceder a realizar trámites, salvo por vía de excepción, como un nacimiento o fallecimiento. En esos casos se evaluará y se harán las excepciones cuando sea procedente”.El esquema de vacunación completo se puede acreditar a través de las aplicaciones Cuidar, y Mi Argentina ( https://id.argentina.gob.ar/ingresar/ ); o presentando el certificado de vacunación en soporte papel y acompañado con el DNI.Asimismo, el Registro Civil recuerda que se pueden gestionar las partidas a través de https://www.santafe.gov.ar/rcdigital/ sin necesidad de ir hasta las oficinas. En caso de concurrir a las dependencias del organismo, se deberán respetar las medidas sanitarias de utilización de tapabocas y mantener la distancia social, y asistir a la hora del turno asignado para evitar aglomeraciones.