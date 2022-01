Afirman que el 10% de la población argentina podría estar contagiada de Covid-19

La periodista especializada en Ciencia y Salud Nora Bär consideró que alrededor de 4.500.000 personas podrían tener coronavirus, teniendo en cuenta los cálculos que se realizan a partir de las cifras oficiales.

"De acuerdo a los datos registrados por el sistema nacional de Salud, hay casi un millón de casos activos (la cifra exacta es 936.382). Pero hay casos que, por ser asintomáticos o leves, no llegan al sistema nacional de Salud. Por lo tanto, si uno multiplica eso por cuatro o por cinco, que es lo que se considera el número real de contagios, hasta el 10% de la población argentina podría estar infectada", aseguró Bär, en diálogo con Antonio Fernández Llorente en Debate Abierto.En cuanto a la posibilidad de que la pandemia de coronavirus esté llegando a su fin y pase a ser una endemia, algo de lo que ya se está hablando en varios países del mundo, la periodista aclaró que "no se sabe cuánto puede tardar en volverse endémica" y que "hay una especie de confusión" con el término."Cuando uno escucha a algunos funcionarios diciendo 'va a llegar un momento en que se va a transformar en una endemia', pareciera que están dando a entender que si es endémica es inofensiva, y en realidad no es ese el significado de la palabra. Endémica es una enfermedad cuya incidencia, o sea la cantidad de casos nuevos, en cierta población y en un determinado período, es más o menos estable y previsible. Dentro de ese sentido, entonces todavía no podemos decir que es una endemia", explicó Bär.Por último, la especialista en Ciencia y Salud advirtió que "la variante Ómicron no es una gripe". "Basta con leer los titulares del New York Times de hoy, donde dice que la mitad de Estados Unidos está con sus hospitales a punto de su saturación", finalizó.