Autotest de Covid-19: cuáles se venden en las farmacias y a qué precio

Los autotest de Covid-19 aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) fueron puestos a la venta al público desde hoy en las farmacias de la Ciudad y provincia de Buenos Aires.Se trata de cinco marcas de autotest de Covid-19 que fueron aprobados por la ANMAT y son de los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group, Jayor y Wiener, todos de venta exclusiva en farmacias.Los precios de cada autotest en las farmacias rondará entre los $1.600 y $1.800.Desde la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) informaron que, por el momento, habrá un límite de hasta 10 autotest a la venta por farmacia.Los autotest son del tipo de test de antígenos rápidos que determinan si hay presencia de las proteínas del virus. Según la COFA, “si el resultado si da positivo, el margen de error es bajísimo”.El farmacéutico pedirá los datos personales del cliente - nombre y apellido, DNI, localidad y teléfono de contacto-, y se le entregará un código QR al cual se puede acceder con la cámara del celular.Una vez que se acceda al QR “se le van a desplegar cuatro botones: positivo, negativo, inválido o lo haré más adelante. La persona elige la opción que corresponde y esa información le llega directamente a la farmacia. También estarán disponibles los métodos convencionales como avisar por teléfono, por mail, personalmente”, explicó Isabel Reinoso, presidenta de la COFA.Cuando una persona compra el test, la farmacia reportará el caso – sea positivo o negativo - al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).Cómo hacer el autotest Covid, paso a pasoLavarse las manos antes de comenzar (con jabón o con alcohol en gel)Abrir el estuche y sacar el hisopoHacer un “barrido” profundo en ambas fosas nasales (introducir al menos dos centímetros y girarel hisopo cuatro veces durante 15 segundos), incluinando la cabeza hacia atrás.Colocar el hisopo sobre el tubo que viene con el test.Revolver el hisopo al menos 10 veces y esperar.Transcurrido el tiempo, descartar el hisopo y tapar el tubo con una tapa dosificador/gotero.Colocar 4 gotas de la solución en el casete de reacción.Dejar reposar durante 15 minutos y antes de los 30 minutos.La letra "C" significa "línea de control" y si aparece significa que el test funcionó correctamente, si no aparece significa que el resultado no es válido.La letra "T" aparecerá solo si el resultado es positivo.Si solo aparece "C" y no la "T" significa que el resultado es negativo.