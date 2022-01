COVID-19: NO DEBERÁN AISLARSE LOS CONTACTOS ESTRECHOS ASINTOMÁTICOS

Nueva reunión del COFESA





De acuerdo a la situación epidemilógica provincial, el Ministerio de Salud de Santa Fe dispuso modificaciones en los protocolos de aislamiento para contactos estrechos de pacientes positivos de Covid-19 asintomáticos, de acuerdo al calendario de vacunación de cada persona.Además, estableció que deberán testearse sólo las personas con factores de riesgo, es decir mayores de 60 años, embarazadas y personas con comorbilidades.CONTACTOS ESTRECHOS ASINTOMÁTICOS SIN AISLAMIENTOEn este sentido, desde la cartera sanitaria se resolvió que quienes tengan colocadas 2 dosis con menos de 5 meses, hayan recibido las tres dosis con más de 14 días transcurridos o que hayan tenido Covid en los últimos 90 días, podrán regresar a sus actividades laborales, circular con cuidado estricto, no sociabilizar, estricto uso de barbijo, al igual que ventilar permanentemente los ambientes, y tendrá que realizar un automonitoreo diario de síntomas.Cabe señalar que la App Cuidar permanecerá bloqueada por 10 días, por lo que no dispondrá del “Pase sanitario”.TESTEOSAdemás, en la reunión llevada a cabo esta mañana por parte de ministros y ministras de todo el país, se llegó a un acuerdo sobre las personas que deben hisoparse o no. Al respecto, se pautó que:Deben hisoparse:>> Personas con dos o más síntomas, con factores de riesgo o mayores de 60 añosNo deben hisoparse:>> Personas asintomáticas.>> Personas con dos o más síntomas, con o sin, contacto estrecho identificado (se consideran positivos).>> Personas que hayan tenido Covid en los últimos 90 días y hayan sido contacto estrecho de un caso positivo.