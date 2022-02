Con cuatro autos, el equipo con sede en Rosario apunta a dar batalla en Clase 2 y Clase 3 en Bahía Blanca

TURISMO NACIONALTB Racing está listo para el desafíoCon cuatro autos, el equipo con sede en Rosario apunta a dar batalla en Clase 2 y Clase 3 en Bahía BlancaEl Campeonato Argentino de Turismo Nacional 2022 está a punto de iniciar en Bahía Blanca, donde el equipo rosarino TB Racing presentará cuatro autos. En Clase 3, correrán Ever Franetovich y Mauro Schenone, mientras que en Clase 2 estarán Tomás Bergallo y Joaquín Torres, las dos caras totalmente nuevas del equipo.Ever Franetovich, campeón 2019 de Clase 2 con el TB Racing, ahora retorna con un Ford Focus y con el afán de ser protagonista en la divisional mayor. El venadense, aguardando las primeras salidas a pista, declaró: “Nuestro objetivo es ir a pelear el campeonato y tenemos que llegar bien preparados. Es un proyecto nuevo junto al TB Racing, que estará por primera vez con un Ford Focus, al igual que para el ingeniero Damián Corba. Estamos con muy buenas expectativas, pensando en que funcionaremos bien de entrada y esperamos hacer una prueba antes de ir a Bahía Blanca. Los motores serán de los hermanos Riva, quienes ya me dieron una gran herramienta el año pasado, y creemos que será un lindo desafío con el equipo”.Compartiendo pista y equipo, pero con otra marca, Mauro Schenone quiere luchar por ubicaciones de relevancia con un Chevrolet Cruze de última generación. Al respecto, el de Máximo Paz explicó: “Con el Cruze queremos mejorar, hicimos eje nuevo y desarmamos motor. Repasamos todo el auto, cambiando todos los elementos. Esperamos contar con un motor competitivo así que tenemos muchas ganas de hacer todo el año. Vamos a ir directamente a probar a Bahía Blanca el jueves previo”.El chaqueño Tomás Bergallo es nuevo en el equipo, pero es un destacado protagonista de la Clase 2 y con uno de los Fiat Argo del TB Racing sabe que puede luchar por cosas importantes. El de Presidencia Roque Sáenz Peña, por su lado afirmó: “Nuestras expectativas son claras, nos planteamos pelear el campeonato hasta fin de año y conseguirlo. Entiendo que todos estamos trabajando para ese objetivo y me motiva mucho. Hicimos una prueba en enero, con buenas referencias. Utilizamos el auto de mi compañero, con una puesta a punto favorable a su adaptación al TN y esperamos ya probar una puesta a punto más agresiva, para ver dónde estamos frente al resto”.Finalmente, el debutante Joaquín Torres quiere sorprender al TN y con el otro Argo del equipo que dirige Edgardo Porfiri, con la coordinación de Juan Manuel Guará. El riojano ya giró con el auto en dos oportunidades tras un verano de mucho entrenamiento personal y comentó: “Hicimos pruebas con el equipo, y me quedaron buenas sensaciones porque es un auto con mucha potencia y poca carga aerodinámica, algo totalmente diferente a lo que había manejado antes como era el Fórmula y el Fiat Uno. Fue algo nuevo y me gustó, me adapté bien y espero poder llegar bien a Bahía Blanca”.La actividad será intensa, desde el miércoles con pruebas comunitarias, que se extenderán a toda la jornada del jueves. El viernes comenzará la actividad oficial en el autódromo ‘Ezequiel Crisol’ de la localidad del sur bonaerense.