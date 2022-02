Se vienen facturas de luz más caras: autorizan 25% de aumento a la EPE

(Alan Monzón/Rosario3)









La ministra de Infraestructura, Silvina Frana, concedió un incremento en la tarifa de la luz en dos tramos a partir de febrero, y posteriormente en el mes de abrilEl gobierno provincial autorizó un porcentaje de incremento en la tarifa de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), en consonancia con el incremento de las tarifas mayoristas y con lo ya anticipado por el gobernador Omar Perotti a fines de enero. En ese entonces, en declaraciones a Radio 2, el mandatario había confirmado incrementos, pero con condiciones: que no excedan la inflación.El ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, a través de la Resolución 80/2022, autorizó la actualización de los cuadros tarifarios solicitados por la EPE, con una variación promedio del 25% respecto de las tarifas vigentes al 31 de diciembre del 2021. Será en dos tramos: en febrero y en abril.Asimismo, el ministerio ordenó a la EPE proponer dentro de los 90 días de emitida la resolución, un Régimen Especial Tarifario destinado a las Cooperativas de Agua Potable que operan en la provincia.Según informaron desde el gobierno provincial, la medida busca disminuir el impacto en el bolsillo de los santafesinos y atender la realidad socioeconómica actual. En tal sentido, anunciaron que se profundizarán las acciones pertinentes para fortalecer el Programa EPE Social para la ampliación y mejoras en la prestación del servicio público de electricidad en barrios populares."Las empresas hay que cuidarlas, tienen que tener como mínimo su capacidad operativa resguardada, si no, la prestación de servicios se debilita”, había argumentado el gobernador a favor de un aumento de luz y también de agua, pero no de cualquier aumento, sino uno que “acompañe el bolsillo de la gente”.Paralelamente, la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adeera) se prepara para una audiencia pública el 17 de febrero para tratar “el precio mayorista de la energía que se aplica a usuarios residenciales y generales” convocada por el Ente Nacional Regulador de la Energía (Enre).El Enre y la Secretaría de Energía avanzan en el análisis de una diferenciación tarifaria que permita focalizar el gasto del Estado en cubrir parte del costo de las facturas de servicios de gas y luz de aquellas familias que no puedan afrontar la tarifa plena, y reducir el subsidio a los sectores de mayores ingresos, según informó Télam.