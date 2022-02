Triple crimen en Ybarlucea: “Necesitamos convocar urgente a la Junta provincial de Seguridad" El legislador Cándido remarcó la necesidad de convocar de manera urgente a los tres poderes del Estado para coordinar acciones frente a la escalada narco

Triple crimen en Ybarlucea: “Necesitamos convocar urgente a la Junta provincial de Seguridad”

“El estado tiene que retomar el control de la calle, tiene que demostrar que es más fuerte que las organizaciones criminales y que tiene el ojo puesto en ellas, no solo no se desarticularon nuevas organizaciones, si no que además no se investiga a las terceras o cuartas lineas de las que ya están presas. Y cuando los hechos suceden empiezan a tirar la pelota a la Legislatura o a la Justicia, así no se puede avanzar porque el narcotráfico lo ve” enfatizó el legislador y agregó “para eso es que necesitamos la Junta Provincial de Seguridad para que Ejecutivo, Poder Judicial y legisladores nos sentemos cara a cara para avanzar en conjunto en soluciones que nos saquen de este estado de parálisis que se traduce en falta de gestión”.