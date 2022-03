El Gobierno retrotraerá el precio del trigo: apunta a controlar el aumento del pan, harina y fideos

Fuente: c5n.com





Se decidió tras el fuerte aumento de la tonelada de trigo producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. "Si no hacemos nada habrá un traslado de precios a la mesa de los argentinos y no lo vamos a permitir", explicó el ministro Kulfas.El Gobierno retrotraerá el precio del trigo, una medida que apunta a controlar el aumento del precio de la harina, el pan y los fideos secos, entre otros productos afectados por los incrementos.La tonelada se retrotraerá al precio de febrero, según anunció el ministro de desarrollo productivo, Matías Kulfas.El funcionario explicó que la tonelada se cotizaba a $23.000 en enero y en marzo se comercializa a $35.000. "Si no hacemos nada habrá un traslado de precios a la mesa de los argentinos y no lo vamos a permitir. Con estas condiciones, el campo va a poder producir más y el consumidor tendrá tender asegurado el pan y otros productos. No hay ningún motivo para que aumenten los precios", detalló."Si no hay ninguna medida de compensación ese trigo más caro significa pan, harinas y fideos más caros, y son productos que componen la mesa de los argentinos", concluyó.Hace unos días, el presidente Alberto Fernández había anunciado que la constitución de "un fondo de estabilización con el objetivo de evitar el traslado de esta suba del precio internacional (del trigo) al precio que pagan los argentinos y argentinas".Se estima que el Fondo del Trigo captará más de u$s400 millones provenientes del alza de las retenciones a las exportaciones de harina de soja y aceite de soja.