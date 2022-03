PEROTTI PRESENTÓ EL BEG 2022: “REMOVER OBSTÁCULOS PARA QUE SE PUEDA ESTUDIAR, ES ESENCIAL Y PRIORITARIO SOBRE CUALQUIER OTRA ACCIÓN”

El gobernador Omar Perotti encabezó este jueves en Rosario la presentación oficial del BEG 2022.





El gobernador Omar Perotti encabezó este jueves en Rosario, la presentación oficial del Boleto Educativo Gratuito (BEG) 2022, a través del cual la provincia se hace cargo del costo del transporte de estudiantes de todos niveles de establecimientos públicos y privados, docentes y asistentes escolares de instituciones educativas que utilicen el servicio público de pasajeros urbanos, suburbanos e interurbanos.“Es una decisión de antes de asumir que pudimos verla realidad. Nos gusta trabajar con hechos, que se vean las obras y las acciones plasmadas. Muchas veces hay grandes planes que no salen del papel y es donde la política va perdiendo credibilidad”, aseguró el gobernador durante la presentación llevada a cabo en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).“Tener esta herramienta es importante para que la educación en Santa Fe tenga la priorización que, entendemos, es fundamental para su presente y futuro. Remover obstáculos para que se pueda estudiar es esencial y prioritario sobre cualquier otra acción, garantizar que todos nuestros chicos y chicas estén en la escuela aprendiendo es estratégico”, valoró Perotti.Y añadió: “Queremos ser la provincia que tenga la mayor cantidad de chicas y chicos que terminen la escuela secundaria, preparados de la mejor manera. No queremos que haya obstáculos, sino generar igualdad de oportunidades”.El gobernador indicó que a través de este tipo de acciones se va “forjando una provincia donde se respetan las diferencias, pero no se aceptan las desigualdades”. Y amplió: “Es una señal clara de lo que priorizamos en Santa Fe. Tener a nuestra gente formada nos va a hacer siempre una provincia con posibilidades de seguir creciendo”.Finalmente, y ante la consulta de alumnas y alumnos presentes, Perotti se refirió al proyecto de ley sobre la ampliación de los derechos políticos de los jóvenes de entre 16 y 18 años, conocido como Voto Joven. “Confío y creo que es un derecho que debe incorporarse en la provincia de Santa Fe”, dijo al respecto.El acto incluyó un operativo de inscripción de beneficiarios, seguido por un conversatorio entre autoridades provinciales y beneficiarios de los diferentes niveles educativos, y el cierre fue con una intervención artística.PRESUPUESTO E INSCRIPTOSEl presupuesto destinado para el ejercicio 2021 fue de 4.673.791.000 pesos (reconducido para este año), y para el ejercicio 2022 el monto previsto era de 6.183.791.000 pesos (4.673.791.000 para servicios urbano e interurbano, y 1.510.000.000 para ruralidad).En toda la provincia, hubo 240.000 inscriptos para servicios urbanos e interurbanos y 22.600 para la ruralidad. De esa cantidad, 193.418 fueron estudiantes, 35.129 docentes y 11.453 asistentes escolares.En cuanto al Boleto Educativo Rural (aplica en aquellos establecimientos a los cuales no se puede acceder a través del transporte regular), tuvo 22.600 beneficiarios en toda la provincia durante el 2021.De este modo, se incluyó un total 6.075 establecimientos educativos provinciales (escuelas y jardines) y 18 universidades con sede en la provincia, con 118 facultades.En tanto, desde la apertura de la inscripción 2022, que opera desde el 21 de febrero pasado, el programa sumó 131.559 inscriptos en toda la provincia. De ese total, 106.070 son estudiantes (81%), 20.549 docentes (15%) y 4.940 asistentes escolares (4%).IGUALADOR DE OPORTUNIDADESEn el marco de la presentación, el director provincial del programa, Rober Benegui, aseguró que “para el gobierno de Santa Fe, la educación es el gran igualador de oportunidades; la escuela es el territorio de las oportunidades, y por eso una de las políticas que impulsamos, para que todas y todos completen sus estudios, es el BEG”.Y agregó: “El gobernador siempre nos manifiesta el deseo de ser la provincia que tenga la mayor cantidad de alumnos que terminen la escuela secundaria, formados y preparados de la mejor manera, para decidir el ingreso al mundo laboral o seguir una carrera terciaria o universitaria”.Cabe recordar que desde el 21 de febrero se encuentra habilitada la inscripción para tramitar el Boleto Educativo Gratuito 2022. El trámite es 100% digital, descargando la app Boleto Educativo o ingresando a www.santafe.gob.ar/boletoeducativo.LA VOZ DE LOS BENEFICIARIOSEn la presentación, diferentes alumnos y alumnas de la provincia, dieron su opinión sobre el funcionamiento del BEG, en ese sentido, Manuel, estudiante de la escuela Gurruchaga de Rosario, dijo: “Significó un ahorro económico, y es importante saber que puedo volver a mi casa sin gastar dinero. Ahora, con un boleto a 60 pesos, me va a significar un ahorro de 120 pesos al día”.A su turno, Fiama, estudiante de la UNR, y radicada en la localidad de Ricardone, contó que su ahorro va a ser de 240 pesos por día, y unos 4 mil al mes. En iguales términos se refirió Ailén, de la localidad de Carmen: “Cuento con los dos beneficios, tanto el urbano como interurbano, esto acercó el interior a las grandes ciudades, y la posibilidad de volver a nuestras casas”.Silvina, docente radicada en Rosario, que da clases en la ciudad de Funes, dijo que se trata de un “reconocimiento a una lucha de muchos años y una ayuda en la economía para achicar la brecha entre los que menos tienen, y todos puedan ir a la escuela de manera segura”.PROGRAMA AMPLIADODurante 2021 se amplió el programa, incorporando a quienes concurren a centros de educación física, talleres de educación manual, bibliotecas pedagógicas, cocinas centralizadas y escuelas de enfermería, y desde el 3 de marzo se incorporan los Centros de Formación Profesional y los Centros de Capacitación Laboral para Adultos, por lo que la comunidad educativa de dichos establecimientos ya puede realizar el trámite de inscripción.De la actividad participaron también el secretario de Transporte, Osvaldo Miatello, y la vicedecana de la Facultad de Derecho, Araceli Díaz, entre otros.