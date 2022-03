TB Racing protagonizó la primera fecha del Turismo Nacional, con Ever Franetovich liderando las acciones el domingo

TURISMO NACIONALSe vio el potencial ganadorTB Racing protagonizó la primera fecha del Turismo Nacional, con Ever Franetovich liderando las acciones el domingoEl Turismo Nacional volvió al ruedo y el TB Racing regresó a luchar por la vanguardia, con Ever Franetovich en Clase 3. Bahía Blanca vio un espectáculo muy cerrado, donde el venadense ganó la serie más rápida con el Ford Focus y luego una pinchadura lo marginó de la punta de la competencia. En Clase 2, ambos autos vieron la bandera a cuadros con resultados positivos.TB Racing Argentina finalmente presentó tres autos en la primera fecha del TN, y la escuadra de Edgardo Porfiri vio el rendimiento que se necesita para ganar. Con Franetovich se fue de menor a mayor y el domingo, largando en la segunda fila de la serie, vio el momento para pasar a la punta y así el Focus alistado en Rosario se quedó con la competencia preliminar y la pole position para la final. La carrera principal fue apasionante porque Franetovich resistió con grandes maniobras los ataques de José Manuel Urcera, pero la goma delantera derecha se pinchó y perdió casi todo. Tras parar en boxes, remontó y llegó 16º.En otra historia, en Clase 2 se vieron dos remontadas importantes, fundamentalmente la de Tomás Bergallo, quien sacó su experiencia con el Fiat Argo y de largar 35º, progresó y terminó increíblemente 9º, en uno de los circuitos de menor espacio de sobrepaso del calendario. Por su parte, el debutante Joaquín Torres hizo muy bien los deberes, y largando en el cajón 26º, progresó y llegó 22º, cuando tenía para estar más adelante.Declaraciones:Ever Franetovich: “Fue un fin de semana positivo más allá de lo que pasó en la final, que se nos pinchó una goma llegando a un frenaje. Rescato de positivo el funcionamiento porque siendo la primera carrera del auto con el TB Racing Argentina, con Damián Corba como encargado del chasis. Fuimos de menor a mayor siempre mejorando en cada salida a pista. En los entrenamientos resolvimos algunos inconvenientes, y conociendo el auto logramos un excelente funcionamiento, hasta impensado para nosotros. Por eso es que quedo contento con el puesto 16 después de cambiar la goma. Tenemos aún para desarrollar, probar y mejorar. Así que estoy agradecido al TB Racing, Damián Corba, a los hermanos Riva porque el motor funcionó muy bien, a todos los sponsors que bancan el proyecto, a mi familia, mi novia, mi hija y a la gente que me apoya de Venado Tuerto y la zona también”.Tomás Bergallo: “Empezamos muy complicados porque desde el miércoles no caímos bien. Se fue trabajando en función de mejorar, y llegamos a largar la final desde muy atrás, 35º, pero pudimos remontar que es lo que mejor nos sale, y pudimos llegar novenos. Están buenas las finales largas, a 20 vueltas, pero hay que trabajar en función del ritmo y la ventilación del auto porque hace mucho calor y se sufre arriba del auto. Largamos sin pelear por puntos pero llegar novenos hace que sean puntos importantes para el campeonato”.Joaquín Torres: “La verdad es que me divertí, tuve un auto competitivo para estar entre los diez, quince primeros. Fue todo una experiencia, la largada, los roces, todo sirve. Todo lo que me pase me sirve, tanto lo bueno como lo malo, porque recaudo información para lo próximo. Este domingo venía dentro de un Fiesta, y venía pegado a él y se me cerró Canela, nos tocamos, nos pusimos de costado y perdimos terreno. Estoy agradecido al TB Racing, a los sponsors, al gobernador de La Rioja Ricardo Quintela y a todos los que empujan este proyecto”.La próxima fecha será el fin de semana del 20 de marzo en Paraná.