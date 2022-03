TB Racing se mostró muy rápido en Paraná, por la segunda fecha, pero los resultados finales dejaron sabor a poco

TURISMO NACIONALFaltó fortuna para sumar podiosTB Racing se mostró muy rápido en Paraná, por la segunda fecha, pero los resultados finales dejaron sabor a pocoEl segundo compromiso del año para el Turismo Nacional tuvo al TB Racing destacándose en Clase 3, con un puesto 8 de Ever Franetovich, quien estaba para cosas importantes otra vez, pero la decepción fue que no se pudo aprovechar la pole position de Tomás Bergallo en Clase 2, con serie y final desafortunadas. Además, Joaquín Torres sufrió un fuerte golpe en la largada.Con cuatro autos, TB Racing salió a pista en Paraná, por la fecha dos, donde en clasificaciones, hubo resultados en todas las direcciones. En C2 Tomi Bergallo se quedó con una excelente pole position con el Fiat Argo, mientras que Joaquín Torres no pudo cerrar vuelta ideal y quedó lejos. En C3, Franetovich se ubicó 17º, pero Mauro Schenone penó y quedó relegado, sin poder correr el domingo. Las series de Clase 2 del sábado dejaron a Bergallo con pocas chances de ganar, porque una falla lo hizo perder todo lo bueno que estaba haciendo al liderar la prueba. Torres, por su lado tuvo un despiste que no le permitió seguir peleando en el pelotón, pero tenía buen ritmo.La jornada dominical tuvo a Franetovich haciendo una gran serie, donde avanzó y llegó cuarto para así meterse entre los diez mejores de la grilla de partida. La primera final en disputarse fue la de la divisional menor, donde en un accidente múltiple al largar, el riojano Torres sufrió fuertes golpes en su Argo, dejándolo destrozado. A su vez, Bergallo esquivó el caos y remontó para pelear por los primeros diez puestos, pero la falla lo dejó retrasado otra vez, al 21º lugar.Con la divisional mayor, lo más destacado fue el rendimiento del Ford Focus de Franetovich, que a pesar de ser golpeado en la primera vuelta, ganó muchísimos lugares y concluyó 8º, siendo una buena manera de seguir sumando unidades para el campeonato, donde se encuentra 9º.Declaraciones:Ever Franetovich: “Luego de recibir un golpe en la primera curva, que me hizo quedar relegado varias posiciones, pudimos avanzar hasta el puesto 8. Fue un fin de semana difícil, donde fuimos de menor a mayor. Gracias a todo el equipo TB Racing, Damián Corba, hermanos Riva y a los sponsors”.Joaquín Torres: “Gracias a Dios fue una desgracia con mucha suerte, solo fueron golpes del auto. Yo pude salir por mis propios medios. Muchas gracias a todos los que se preocuparon y me estuvieron mandando mensajes para ver cómo estaba. Gracias TB Racing por el trabajo realizado todo el fin de semana”.Tomás Bergallo: “Habíamos largado 40º y con mucho esfuerzo ya veníamos en el puesto doce, y apareció otra vez la falla, lo que nos complicó sumar fuerte”.La próxima fecha será el fin de semana del 24 de abril en Alta Gracia, Córdoba.