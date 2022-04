Adrián Castagnani fue tercero en Rafaela, por la segunda fecha del TS Clase 3, y se mantiene entre los mejores del campeonato

CAR SHOW SANTAFESINOOtro podio importanteAdrián Castagnani fue tercero en Rafaela, por la segunda fecha del TS Clase 3, y se mantiene entre los mejores del campeonatoAdrián Castagnani logró sacar adelante la segunda fecha del TS Clase 3 del Car Show Santafesino, funcionando muy bien en la final en Rafaela. El volante de Chabás fue tercero y logró su segundo podio consecutivo, a pesar de no tener el rendimiento en recta de otros competidores.Luego de los entrenamientos, en clasificación Castagnani quedó octavo, y pensando en sumar fuerte, debía ir al ataque. En la serie, poco se pudo hacer porque un error en las primeras vueltas lo relegó, y remontó, para al menos no perder ningún puesto.Largando octavo la final, Adrián peleó toda la competencia con Andrés Cief y Nahuel Della Santina, terminando cuarto en pista. La exclusión al segundo por técnica le dio el acceso al podio principal, y Adrián sumó un segundo podio sobre dos carreras, quedando segundo en el campeonato.“Arrancamos medio lejos de los tiempos ideales, con baja expectativa de pelear adelante el domingo, pero fuimos trabajando, mejorando cosas y yo mejoré sectores donde estaba cometiendo errores. En la serie, tuve un error en la chicana donde casi me llevo por delante a Simeoni, y tuve que remontar la final”, argumentó Castagnani.Y completó: “En la carrera estuve siempre entre el tercer y quinto puesto, siendo muy competitivo. Fue una pena el toque con Nahuel Della Santina, donde ya tenía el auto puesto y creo que no me vio, una pena que haya terminado él golpeado contra la pared. Faltando dos vueltas empezamos a atacar a Andrés Cief pero se defendió bien, firme, y si bien me puse a la par, no pude superarlo. Quedé contento con ser cuarto en pista, tercero por una exclusión a un rival, y tenemos que seguir trabajando”.Apoyan a Adrián Castagnani: La Planta Granos, Aberturas Inducor, Arandelas Re, Mercadito Leo, Ricardo Quadrelli e Hijos SRL, Hernández SRL, Vigatech, Shell Pico Hermanos, HC Materiales, Baterías Bottoni, Jakas, Kokic, Ivancich SA y La Peña de los Miércoles de Chabás