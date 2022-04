CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADAS, FINALES MUY LUCHADAS EN SAN JORGE

Las Categorías Agrupadas Federadas tuvieron cuatro finales de muchísima acción y cambios por la punta, que llevaron las tensiones hasta los banderazos finales.En TC4000 del Sur, Marcos Konjuh (Ford Falcon) volvió a la gloria en una competencia fenomenal. Tras ganar la serie, el de Los Molinos tuvo que contener a Santiago Tripodi (Chevrolet Chevy) en las primeras vueltas, y luego al tener problemas de transmisión el escolta, fue Luciano Bredice (Ford Falcon) quien secundaba y apretaba al líder. Si bien por algunos momentos quedó primero, Bredice también padeció con el auto y quedó fuera del podio. Juan Cruz Federici Di Palma (Chevrolet 400) pasó a ser segundo y atacó hasta el final a Konjuh, llegando a la par en una carrera espectacular. El podio lo completó Mauricio Chiaverano (Chevrolet Chevy), quien sostiene la punta del campeonato.En el Turismo Agrupado 1600, Patricio Pierobón (Ford Escort) tuvo el desquite de lo de Rosario, y se llevó todo pero no fue nada fácil. En primer término, el de Las Parejas tuvo que defenderse de Bruno Pace (Volkswagen Gol), y en el resto de la carrera, también. No hubo respiro e incluso hubo roces entre ambos, al límite, pero con respeto y eso se reflejó en el espectáculo. El podio lo completó Nicolás Cipollone (Volkswagen Gol), en una remontada estupenda, luchando con Juan Manuel Manavella (Ford Fiesta Max) hasta la última curva.Dentro del Turismo Agrupado Clase 2, hubo un tridente de punta que no dio respiro. Darío Giudice (Fiat 128) tuvo un leve adelantamiento en la largada, y le valió un recargo de cinco segundos que le impidió vencer. No obstante, Matías Vitali (Fiat 128) y Mauricio Herrero (Fiat 128) fueron al ataque en todo momento, y Herrero tuvo su día de gloria, en un momento muy triste para él y su equipo. Herrero superó a Vitali y con el recargo del de Serodino, se reencontró con el triunfo, a días de la pérdida de su amigo y preparador Alberto Marcovich. Fue una carrera sensacional y emotiva tanto dentro como fuera de la pista.Finalmente, en Promocional 850, la victoria fue para Juan Blas Manavella (Renault Gordini) tras una lucha mano a mano con Francisco Aguer (Renault 4). Entre ellos se robaron el show, hasta que problemas mecánicos en el auto de Aguer liberaron el camino al triunfo a Manavella. Fernando Capeletti (Fiat 600) completó el podio.