COVID-19: EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA RECOMIENDA SOSTENER EL USO DEL BARBIJO

Juan Manuel Pusineri, ministro de Trabajo.





El gobierno de la provincia, a través de la resolución 161/22 firmada este miércoles por el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, dispuso la recomendación del uso de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón en espacio cerrados o de ingreso de público, y en lugares de trabajo que no cuenten con suficiente ventilación cruzada.Al respecto, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, explicó que “para los ámbitos educativos, sociales, culturales, religiosos, deportivos y laborales, el uso del barbijo pasa a ser una recomendación. Hasta este momento el uso del barbijo en los lugares cerrados tenía carácter obligatorio, pero luego de una reunión que tuvieron las autoridades sanitarias con los expertos en salud, que asesoran al gobierno de la provincia desde el inicio de la pandemia, se tomó esta decisión, atendiendo a la clara mejoría del cuadro sanitario”.“Los casos semanales rondan los 40 y el índice de positividad está un 7 por ciento y no tenemos internaciones en la provincia derivadas del Covid. Esta mejora del cuadro sanitario permite disponer de esta medida referida al uso del tapaboca para lugares cerrados. Remarcamos que esta recomendación sigue con la finalidad de prevenir no sólo el Covid sino también otro tipo de enfermedades respiratorias”, agregó Pusineri.Además, el ministro de Trabajo dijo que “oportunamente el Ministerio de Educación de la provincia va a emitir las comunicaciones referidas a ámbitos educativos en consonancia con esta disposición”.Por último, destacó que “es una medida que puede ser reversible en la posibilidad de un cambio en la situación sanitaria”. Además se informó que se continúan manteniendo las pautas generales establecidas en la resolución 121/22.