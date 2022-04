TB Racing demostró tener el potencial para liderar tanto en Clase 2 como Clase 3, y se medirán en Alta Gracia este fin de semana

TURISMO NACIONALVan por la recuperación totalTB Racing demostró tener el potencial para liderar tanto en Clase 2 como Clase 3, y se medirán en Alta Gracia este fin de semanaA pesar de tener un buen espacio entre fecha y fecha, TB Racing tuvo arduo trabajo para alistar sus tres autos para disputar la tercera fecha de la temporada, este fin de semana en el autódromo ‘Oscar Cabalén’ de Alta Gracia, Córdoba. En el caso de Joaquín Torres, directamente se preparó un auto nuevo, un Argo para reemplazar el destruido en Paraná, en la accidentada largada de la última final de Clase 2.El taller ubicado en Rosario vio a los mecánicos realizando un gran esfuerzo, en primer término porque el auto de Torres quedó inutilizable, y se decidió la adquisición del Argo que supo utilizar Alejandro Valderrey, el cual fue hecho totalmente a cero. Además, se hicieron repasos completos a los autos de Bergallo y Franetovich, dos que demostraron tener el potencial para ganar, pero por diferentes situaciones aún no se pudo dar.Ever Franetovich, aguardando por este fin de semana en el Cabalén, declaró: “Para esta carrera vamos con buenas expectativas, porque en el receso se hizo un buen trabajo, puliendo detalles finos en el Focus, y fuimos al rolo para evolucionar el motor, y dimos un salto que nos eleva las expectativas. Alta Gracia es un circuito que me cae bien y es clave funcionar bien de entrada para estar lo más adelante posible. Queremos ir por la victoria en la final, o sumar lo más que se pueda para seguir entre los de adelante en el campeonato. Queremos tener un buen fin de semana, y estoy agradecido al TB Racing, a Edgardo Porfiri, Juan Manuel Guará, Damián Corva, a los Hermanos Riva, a todos los chicos del equipo y a los sponsors que hacen posible que estemos en una nueva fecha”.Tomás Bergallo, por su lado explicó: “Se han perdido puntos pero intentaremos ir a ganar en Alta Gracia, y trabajar de acá en adelante porque es una categoría muy difícil. Cometimos algunos errores pero seguimos poniendo lo mejor, aunque ahora no tenemos mucho margen. Intentaremos recortar puntos y hacer el esfuerzo para que no nos pase más nada dentro de la pista. Sabemos que en un buen año siempre puede pasar algo malo en alguna carrera, y nos pasó en una y media, así que ahora tenemos la presión de arriesgar sin errar”.Finalmente, Joaquín Torres, espera por el auto nuevo y comentó: “Para Alta Gracia nos preparamos como siempre, en lo físico y en el simulador. Luego de lo que pasó en Paraná, vamos con un auto nuevo utilizando esta fecha como prueba y para sacar conclusiones que hagan prepararnos de la mejor forma para la cuarta fecha que será en La Rioja. Estoy agradecido a todas las publicidades por apoyar el proyecto y al TB Racing por el gran esfuerzo hecho para poner este Argo en pista”.