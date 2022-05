Adrián Castagnani fue segundo en Paraná, y no para de obtener grandes resultados en el TS Clase 3

CAR SHOW SANTAFESINOTercer podio consecutivoAdrián Castagnani fue segundo en Paraná, y no para de obtener grandes resultados en el TS Clase 3Adrián Castagnani saca lo mejor de sí mismo cada domingo y a pesar de no estar con el auto en excelente nivel, el de Chabás volvió a subir al podio en el Car Show Santafesino. El volante de Chabás fue segundo con su Renault Clio en el TS Clase 3, y se mantiene firme en la pelea por el título.Yendo de menor a mayor, Adrián no pudo estar cerca de los Volkswagen Gol Trend que marcan mucha diferencia este año, pero a la hora de clasificar, Castagnani al menos pudo ser cuarto e ilusionarse el domingo de cara a lo que seguía, que era la serie. En la batería, Castagnani llegó tercero, siempre detrás en los tiempos de vuelta de los Gol Trend.La carrera final fue diferente, pero solamente por desgracias ajenas. Martín Simeoni abandonó, y Fernando Vallero se adelantó en la largada, y eso le dio a Castagnani la posibilidad de puntear la carrera por momentos, solamente en los cronómetros, hasta que el ritmo de Fernando Vallero fue el que le dio una holgada victoria, y Adri debió conformarse con llegar segundo.“Había mucha diferencia de auto, veníamos lo más rápido que podíamos y cometíamos algunos errores. La diferencia de auto era notable y nos teníamos que mantener lo más adelante posible. En el auto se sigue trabajando, lo hicimos en el motor con Raúl Fernández, y si bien mejoramos no alcanza todavía. Estoy muy agradecido a todo el equipo por cómo funcionamos y esperamos evolucionar para pelar por ganar”, aseguró Adri Castagnani.Apoyan a Adrián Castagnani: La Planta Granos, Aberturas Inducor, Arandelas Re, Mercadito Leo, Ricardo Quadrelli e Hijos SRL, Hernández SRL, Vigatech, Shell Pico Hermanos, HC Materiales, Baterías Bottoni, Jakas, Kokic, Ivancich SA y La Peña de los Miércoles de Chabás.