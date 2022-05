Ale Bucci Racing no pudo sumar en grande en La Rioja, pero sigue en la pelea por el campeonato

TURISMO NACIONALLos resultados no reflejaron el potencialAle Bucci Racing no pudo sumar en grande en La Rioja, pero sigue en la pelea por el campeonatoAle Bucci Racing se mostró competitivo pero no ligó en la cuarta fecha de la Clase 2 de Turismo Nacional. En La Rioja, se vieron muy buenos rendimientos pero distintas situaciones de pista alejaron a sus pilotos de subir al podio en esta oportunidad.La clasificación del viernes tuvo a dos entre los mejores cinco: Lucas Yerobi y Juan Martín Eluchans, pero el sábado en la general cayeron a los lugares diez y once respectivamente. Alejandro Torrisi quedó 12º, y tanto Maximiliano Bestani, Matías Cravero y Gabriel Scordia, se vieron más retrasados.En las series se destacaron Yerobi y Torrisi, progresando y peleando por ganar, aunque ambos fueron segundos, uno en la primera y el otro en la tercera batería. En la segunda, el mejor del equipo fue Eluchans, quinto.La final fue muy difícil porque llovió por la mañana y en la final quedó armada una huella limpia y se complicaron los sobrepasos. Además, Yerobi y Eluchans quedarían fuera de la pelea por diferentes situaciones de carrera. El que más avanzó fue Matías Cravero, hasta el 15º puesto, que le permite seguir en la pelea por el campeonato y descargará kilos de lastre. Bestani y Scordia también llegaron en zona de puntos. No obstante, el Nissan de Torrisi fue quien mejor se ubicó en la final, 9º.La próxima fecha será el fin de semana del 19 de junio en Centenario, Neuquén.