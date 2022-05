CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADAS COMPETENCIAS ESTELARES EN SAN NICOLÁS

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASCOMPETENCIAS ESTELARES EN SAN NICOLÁSLa tercera cita de las Categorías Agrupadas Federadas brindaron espectáculos notables en cada una de las finales, donde triunfaron Luciano Bredice (TC4000), Juan Manuel Manavella (TA1600), Darío Giudice (TA Clase 2) y Francisco Aguer (Promocional 850).En la Promo 850 hubo una lucha infartante entre los tres líderes. Ramiro Masello (Fiat 600) largó en punta pero no pudo mantenerse porque desde atrás, se vinieron hacia adelante rápidamente Francisco Aguer (Renault 4) y Juan Blas Manavella (Renault Gordini), y entablaron una batalla increíble, con múltiples maniobras de sobrepaso que terminaron de la mejor forma. El joven Aguer, nicoleño de 15 años, terminó prevaleciendo en un cierre muy ajustado, para obtener así su primera victoria en autos con techo, seguido por Masello y Manavella.Luego el show fue de altísimo nivel para el Turismo Agrupado Clase 2, con muchos punteros distintos. Matías Vitali (Fiat 128) arrancó liderando pero Renzo Gacé (Fiat 128) en su regreso, Mauricio Bellizia (Fiat 128), Darío Giudice (Fiat 128), Pablo Matich (Fiat 128) y el debutante Franco Fernández (Fiat 128). Giudice fue ganador tras exclusión en técnica del primero, Vitali.Posteriormente compitió el Turismo Agrupado 1600, donde el espectáculo no faltó, pero terminó con diferentes abandonos. Juan Manuel Manavella (Ford Fiesta) persiguió a Leonel Giovacchini (Fiat Uno) en el inicio, mientras Franco Scotta (Volkswagen Gol) se despistó y perdió algunos lugares. Patricio Pierobón (Ford Escort), Bruno Pace (Volkswagen Gol) y Nicolás Cipollone (Volkswagen Gol) entraron a la pelea por el podio, mientras más atrás Martín Aranzabe (Toyota Etios) lideraba el segundo pelotón. Pierobón, Giovacchini y Manavella parecían escaparse adelante, pero un toque entre el de Las Parejas y el de Arroyo Seco terminó en abandono del Escort poleman, y con Leo teniendo que remontar. El ingreso del auto de seguridad le dio chances a todos otra vez, y Manavella tuvo que soportar el asedio de Giovacchini y Scotta, mientras Pace abandonaba. Con aceite en pista hubo algunos repentinos despistes, más un quedo inesperado de Scotta, que terminó con Cipollone avanzando al podio al igual que Aranzabe, acompañando a Manavella en su primer triunfo en el TA1600.Finalmente, el TC4000 del Sur se esperó por una competencia de primer nivel y así fue, desde la primera hasta la última vuelta. Luciano Bredice (Ford Falcon) y Santiago Tripodi (Chevrolet Chevy) intercambiaron la primera posición en todo momento, y a pesar de dos ingresos del auto de seguridad, siempre se dieron con todo y con buena fe. Juan Cruz Federici Di Palma (Chevrolet 400) estuvo por unos metros adelante, pero no pudo contra el potencial de Tripodi, y tampoco contra un Bredice que se reencontró con la victoria.La próxima fecha será el fin de semana del 5 de junio en San Jorge, donde Promocional 850 y TC4000 del Sur harán su fecha especial con pilotos invitados.